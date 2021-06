Value8 meldt groter belang in Novisource Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Value8 heeft een groter belang in Novisource gemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 3 juni 2021. Value8 meldde een kapitaalbelang van 66,05 procent met een stemrecht van 16,95 procent. Dit belang wordt voor 49,12 procent rechtstreeks reëel gehouden en voor 16,93 procent middellijk reëel. Op 1 december 2018 meldde Value8 nog een belang van 16,95 procent, volledig rechtstreeks reëel gehouden. Verder meldde Peter Paul de Vries, CEO van Value8, per 3 juni een belang van 9,84 procent in Novisource. Dit belang wordt middellijk reëel gehouden. Op 13 februari 2014 meldde De Vries zijn belang in Novisource nog af. Eerder deze maand werd al bekend dat Value8 een meerderheidsbelang in Novisource bemachtigde. Het gaat om een belang van 53,93 procent tegen 1,00 euro per aandeel, waarvan voor een deel de optie wordt opengehouden dit door te verkopen aan Nedsense en Morefield "tegen gelijke condities", waarna Value8 naar verwachting 20 tot 25 procent aan direct belang overhoudt. Normaliter dient bij een vergroting van een belang boven de 30 procent een bod op alle resterende aandelen te worden uitgebracht. Wet op het financieel toezicht De melding valt onder de Wet melding zeggenschap, die sinds 1 januari 2007 onder de overkoepelende Wet op het financieel toezicht valt. Volgens deze wet moeten aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent elke wijziging in hun belang melden bij het overschrijden van de volgende drempelwaarden: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95 procent. Dit geldt zowel bij het opbouwen als het afbouwen van een belang. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

