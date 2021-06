Inditex boekt herstel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Inditex heeft in het eerste kwartaal van 2021 duidelijk een herstel doorgemaakt. Dit bleek woensdag uit de cijfers van het Spaanse modeconcern. In het eerste kwartaal, dat van 1 februari tot 30 april liep, zag het bedrijf de winkelverkopen geleidelijk herstellen, terwijl de online verkopen zelfs met 67 procent stegen, tegen constante wisselkoersen. Tussen 1 mei en 6 juni zag Inditex de totale verkopen op jaarbasis zelfs verdubbelen. In vergelijking tot deze periode in 2019, toen er nog geen coronacrisis was, lagen de verkopen 5 procent hoger. Inditex boekte afgelopen kwartaal een omzet van 4,9 miljard euro en een nettowinst van 421 miljoen euro. Dat was een jaar eerder respectievelijk 3,3 miljard en een verlies van 409 miljoen euro. De EBITDA bedroeg in het eerste kwartaal 1,2 miljard euro, tegenover 484 miljoen in dezelfde periode een jaar eerder. Inditex heeft de netto kasstroom met 25 procent zien stijgen tot 7,2 miljard dollar. Inmiddels is 98 procent van alle winkels van Inditex open. Tijdens de jaarvergadering zal Inditex over 2020 een dividend van 0,70 euro per aandeel voorstellen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

