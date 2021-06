Vlakke opening Damrak voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een licht hogere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren circa een uur voor de openingsgong tot XXX procent in groen. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,1 procent in het groen op 719,43 punten.

Een wisselvallige handelssessie op Wall Street dinsdag, waarbij er terughoudendheid was in aanloop naar belangrijke inflatiecijfers later in de week, zullen ook de stemming in Amsterdam bepalen vanochtend. Ook in de Aziatische handel vanochtend ontbrak er overtuiging.

De S&P 500 sloot dinsdag fractioneel hoger. De Dow Jones-index leverde juist 0,1 procent in. Gedurende de dag laveerden de Amerikaanse beurzen tussen winst en verlies.

"Beleggers komen op adem en zijn bereid te wachten op de volgende aanjager", aldus strateeg Ryan Detrick van LPL Financial. Volgens Detrick maakt de markt zich op voor een periode van wisselvallige koersen, vooral nu de volumes laag zijn.

Toch schat CIO David Donabedian van CIBC Private Wealth Management de kans dat S&P 500 aan het eind van dit jaar hoger staat dan nu in op meer dan 50 procent. "Maar ik denk dat de volatiliteit in de tweede helft van dit jaar hoger zal liggen dan de rendementen", aldus Donabedian.

Volgens Mark Haefele van UBS is het klimaat nog gunstig voor aandelen, hoewel de bank alert is op inflatierisico's. Dat de aandelenkoersen op records staan, is volgens Haefele terecht, na sterke economische cijfers en de voornemens van beleidsmakers om de economie flink aan te jagen.

Martkanalist Michael Hewson van CMC Markets merkte op dat ondanks dat er bewijs is dat de inflatierisico's toenemen, de obligatierendementen juist omlaag gaan en het tegenovergestelde suggereren. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde tot het laagste niveau sinds 7 mei, toen beleggers een enorm tegenvallende banenrapport te verwerken kregen.

Gisteren bleek nog dat het aantal openstaande vacatures in april met 1 miljoen steeg naar 9,3 miljoen steeg. Veel vraag naar arbeid betekent mogelijk hogere lonen en dus ook hogere prijzen.

"Het onvermogen om deze vacatures op te vullen in een economie waarin er 8 miljoen minder mensen werken ten opzichte van voor de coronacrisis, betekent dat werkgevers waarschijnlijk de salarissen substantieel moeten verhogen om deze mensen weer terug op de arbeidsmarkt te krijgen", aldus Hewson. Dit heeft volgens de analist significante consequenties voor de inflatieverwachtingen, die al hoog zijn, als de Amerikaanse inflatie morgen richting de 5 procent gaat.

Vanochtend bleken de consumentenprijzen in China in mei weer harder te zijn gestegen. Op jaarbasis stegen de prijzen met 1,3 procent. Economen hadden evenwel op een stijging van 1,5 procent gerekend. "Nog een voorbeeld van een toegenomen inflatiedruk in de mondiale economie", aldus Hewson.

De Amerikaanse olieprijs is dinsdag gestegen, door verwachtingen van meer vraag naar energie in de Verenigde Staten. De juli-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1,2 hoger op 70,05 dollar per vat op de New York Mercantile Exchange.

De oliemarkten wachten op het Amerikaanse olievoorradenrapport van woensdagmiddag en de maandrapporten van de OPEC en het Internationaal Energieagentschap op donderdag en vrijdag.

De euro/dollar noteerde op 1,2179. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar op 1,2174 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,2180 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Beursnieuweling InPost zal worden opgenomen in de Midkap-index van Euronext Amsterdam, in plaats van Pharming, die naar de AScX verhuist. Verder komt vastgoedontwikkelaar CTP in de AScX.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500-index sloot dinsdag vrijwel ongewijzigd op 4.227,26 punten. Technologiebeurs Nasdaq eindigde 0,3 procent hoger op 13.924,91 en de Dow Jones-index leverde 0,1 procent in.