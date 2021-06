Europese beurzen openen iets lager

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een per saldo lagere opening tegemoet, maar de bewegingen blijven beperkt.

IG voorziet een openingsverlies van 1 punt voor de Duitse DAX, een plus van 8 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 12 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn dinsdag verdeeld gesloten in afwachting van de visie van de Europese Centrale Bank op het monetaire beleid en de Amerikaanse inflatiecijfers aanstaande donderdag.

"De zorgen van beleggers lijken te liggen bij de inflatierisico's voor de korte termijn en of de stijgende prijzen waarschijnlijk van voorbijgaande aard zullen zijn. De focus ligt vooral bij het Amerikaanse inflatiecijfer voor mei later deze week", stelde Michael Hewson van CMC Markets.

Dinsdag ging de aandacht vooral uit naar de Duitse industriecijfers en sentimentsindex ZEW. De Duitse index liet een verslechtering van het bedrijfsklimaat zien en de industriële productie in Duitsland kromp 1 procent in april, waar een groei van 0,4 procent was voorspeld.

De economische groei van de eurozone in het eerste kwartaal werd neerwaarts bijgesteld van 0,6 naar 0,3 procent.

Evercore ISI verwacht dat de ECB op korte termijn voorzichtiger zal zijn dan de Fed in zijn beleid, waardoor de euro zal dalen tegenover de dollar en de koersen van aandelen in de eurozone zullen stijgen.

"We denken dat het beleid van de ECB en de Fed in de komende maanden uiteen gaat lopen met de ECB die terughelt naar duifachtig terwijl de Fed waarschijnlijk al snel de eerste discussies begint over het afbouwen van de stimulering", aldus Krishna Guha van Evercore.



Bedrijfsnieuws

Banken BNP Paribas en Santander verloren 1,5 tot 2 procent in waarde.

Luxe-artikelen-aandelen Hermes en LVMH stegen, evenals zonnebrillenreus EssilorLuxottica en bierbrouwer Anheuser-Busch InBev.

Vliegtuigbouwer Airbus sloot 0,7 procent lager nadat de groep meldde 50 toestellen te hebben geleverd in mei, wat 11 procent meer was dan in april. UBS sprak van een bescheiden herstel.

British American Tobacco sloot 0,4 procent in de plus. De sigarettengroep verhoogde zijn omzetverwachting voor dit jaar. Aanvankelijk ging het tabaksbedrijf uit van 3 tot 5 procent, maar dit is nu meer dan 5 procent.

Aviva won 2,7 procent in Londen. Aandeelhouder Cevian Capital vindt dat de verzekeringsgroep 5 miljard pond moet teruggeven aan aandeelhouders. De activistische Zweedse belegger kondigde dinsdag aan een belang van bijna 5 procent te hebben opgebouwd.

Duitse autofabrikanten hadden het lastig. Volkswagen daalde bijna 4 procent en Daimler 1,4 procent.

In Amsterdam daalde het aandeel KPN ruim 4 procent. EQT en Stonepeak zouden hun overnamepoging definitief hebben gestaakt.

Euro STOXX 50 4.096,01 (-0,0%)

STOXX Europe 600 454,01 (+0,10%)

DAX 15.640,60 (-0,23%)

CAC 40 6.551,01 (+0,11%)

FTSE 100 7.095,09 (+0,25%)

SMI 11.656,89 (+0,2%)

AEX 719,43 (+0,1%)

BEL 20 4.107,56 (-0,1%)

FTSE MIB 25.809,16 (-0,06%)

IBEX 35 9.153,60 (-0,11%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag lager.

De Amerikaanse aandelenbeurzen sloten dinsdag nagenoeg vlak. De beurzen bleven dichtbij huis, na een toename van vacatures die weinig vrees voor meer inflatie opriep.

Het aantal openstaande vacatures steeg in april naar 9,3 miljoen, waar gerekend was op 8,2 miljoen. Veel vraag naar arbeid betekent mogelijk hogere lonen en dus ook hogere prijzen. Beleggers hebben de verwachting van meer inflatie echter al ingecalculeerd, zo bleek vrijdag bij het Amerikaanse banenrapport.

Volgens Mark Haefele van UBS is het klimaat nog gunstig voor aandelen, howwel de bank alert is op inflatierisico's. Dat de aandelenkoersen op records staan, is volgens Haefele terecht, na sterke economische cijfers en de voornemens van beleidsmakers om de economie flink op te stoken.

Een blik onder de motorkap liet zien dat de markt niet al te bezorgd is over inflatie. Groei- en technologie-aandelen, die profiteren van lage inflatie en lage rentes op obligaties, deden het dinsdag relatief goed.

"Fed-volgers en voormalige Fed-beleidsmakers spreken over plan om de afbouw van monetaire stimulus pijnlijk langzaam uit te voeren", aldus Dennis DeBusschere van Evercore.



Het vertrouwen onder Amerikaanse ondernemers in het kleinbedrijf bleek licht gedaald. Het Amerikaanse handelsbalans daalde in april.

Bedrijfsnieuws

Marvell Technology steeg 5 procent na een meevallend winstcijfer.

Het aandeel Wendy's schoot omhoog met 26 procent. Het aandeel is mogelijk een nieuw populair hype-aandeel.

Retailer Target kreeg een koopadvies van UBS en steeg 1,8 procent.

Het aandeel van Fastly steeg 11 procent. De aanbieder van clouddiensten had eerder op de dag last van een grote storing. Hierdoor waren sites van onder meer CNN, Amazon, The New York Times en The Guardian niet bereikbaar.

Tesla neemt afscheid van oudgediende Jerome Guillen, die zich bezighield met de ontwikkelingen rond elektrische vrachtwagens. Een reden werd niet gegeven. Het aandeel daalde een kwart procent.

Philip Morris verloor 2 procent. De tabaksfabrikant bevestigde zijn winstverwachtingen, nadat een bezwaar tegen extra invoerheffingen in Saoedi-Arabië werd afgewezen. Dit zou de winst per aandeel met 0,18 dollar verlagen.

Honeywell fuseert zijn onderdeel Quantum Solutions met het Britse Cambridge Quantum Computing, waardoor 's werelds grootste zelfstandige kwantumcomputingbedrijf ontstaat. Honeywell investeert 270 miljoen tot 300 miljoen dollar in het nieuwe bedrijf, dat een markt bestrijkt die over dertig jaar mogelijk 1 biljoen waard zou zijn. De fusie wordt vermoedelijk in het derde kwartaal van 2021 afgerond. Het aandeel Honeywell sloot 0,7 procent hoger.

Alphabet eindigde 0,7 procent hoger. De Amerikaanse Ohio wil dat zoekmachinereus Google wordt gezien als een nutsbedrijf dat andere bedrijven gelijke reclamemogelijkheden moet bieden op zijn platform.

S&P 500 index 4.227,26 (+0,02%)

Dow Jones index 34.599,82 (-0,09%)

Nasdaq Composite 13.924,91 (+0,31%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag verdeeld.

Nikkei 225 28.867,20 (-0,3%)

Shanghai Composite 3.594,53 (+0,4,%)

Hang Seng 28.762,26 (-0,1%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,2179. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar op 1,2174 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,2180 op de borden.

USD/JPY Yen 109,48

EUR/USD Euro 1,2179

EUR/JPY Yen 133,34

MACRO-AGENDA:

03:30 Consumenten- en producentenprijzen - Mei (Chi)

08:00 Handelsbalans - April (Dld)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

16:00 Groothandelsvoorraden - April (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten