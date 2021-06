Olieprijs sluit boven 70 dollar in New York Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse olieprijs is dinsdag gestegen, door verwachtingen van meer vraag naar energie in de Verenigde Staten. De juli-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1,2 hoger op 70,05 dollar per vat op de New York Mercantile Exchange. Het was de eerste keer sinds oktober 2018 dat de olieprijs boven 70 dollar eindigde. De prijs liep op na een maandelijks rapport van de Energy Information Administration, waarin het overheidsbureau zijn verwachting voor de gemiddelde olieprijs dit jaar met 5 procent verhoogde, ten opzichte van mei, tot 61,85 dollar. Handelaren hielden rekening met de verwachting dat de Amerikaanse olievooraden voor de derde week op rij zijn gedaald, zoals woensdag mogelijk zal blijken uit de cijfers van agentschap EIA. Analisten voorzien gemiddeld een daling met 4 miljoen vaten, De handel was "een beetje wisselvallig en gematigd volatiel", hoewel er "geen substantiële katalisatoren of nieuwsberichten te vermelden" waren, zei Tyler Richey van Sevens Report. Maandag tikte de prijs voor een oliefuture in New York ook al 70 dollar aan "en dat leek wat winstnemingen in gang te zetten, maar de technische trend voor de middellange termijn blijft omhoog", aldus Richey. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.