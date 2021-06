Wall Street blijft dicht bij huis

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden dinsdag een fractie hoger maar bleven dichtbij huis, na een toename van vacatures die weinig vrees voor meer inflatie opriep.

De S&P 500-index stond nagenoeg ongewijzigd. Techbeurs Nasdaq stond 0,2 procent hoger.

Het aantal openstaande vacatures steeg in april naar 9,3 miljoen, waar gerekend was op 8,2 miljoen. Veel vraag naar arbeid betekent mogelijk hogere lonen en dus ook hogere prijzen.

Beleggers hebben de verwachting van meer inflatie echter al ingecalculeerd, zo bleek vrijdag bij het Amerikaanse banenrapport.

Volgens Mark Haefele van UBS is het klimaat nog gunstig voor aandelen, howwel de bank alert is op inflatierisico's. Dat de aandelenkoersen op records staan, is volgens Haefele terecht, na sterke economische cijfers en de voornemens van beleidsmakers om de economie flink op te stoken.

Een blik onder de motorkap laat zien dat de markt niet al te bezorgd is over inflatie. Groei- en technologie-aandelen, die profiteren van lage inflatie en lage rentes op obligaties, deden het dinsdag relatief goed.

"Fed-volgers en voormalige Fed-beleidsmakers spreken over plan om de afbouw van monetaire stimulus pijnlijk langzaam uit te voeren", aldus Dennis DeBusschere van Evercore.

De euro/dollar noteerde licht lager op 1,2179. Een vat WTI-olie werd 1 procent duurder op 69,89 dollar. De oliemarkten wachten op het Amerikaanse olievoorradenrapport van woensdag en de maandrapporten van de OPEC en het Internationaal Energieagentschap op donderdag en vrijdag.

Bedrijfsnieuws

Marvell Technology steeg 4 procent na een meevallend winstcijfer.

Het aandeel Wendy's schoot omhoog met 22 procent. Het aandeel is mogelijk een nieuw populair hype-aandeel.

Retailer Target kreeg een koopadvies van UBS en steeg 2 procent.

Het aandeel van Fastly steeg 8 procent. De aanbieder van clouddiensten had eerder op de dag last van een grote storing. Hierdoor waren sites van onder meer CNN, Amazon, The New York Times en The Guardian niet bereikbaar.

Biogen noteerde bijna 2 procent lager. Het aandeel steeg maandag ruim 38 procent nadat de FDA onverwacht goedkeuring gaf voor de alzheimerbehandeling van het farmabedrijf.

Tesla neemt afscheid van oudgediende Jerome Guillen, die zich bezighield met de ontwikkelingen rond elektrische vrachtwagens. Een reden werd niet gegeven. Het aandeel daalde minder dan een procent.

Philip Morris verloor 2 procent. De tabaksfabrikant bevestigde zijn winstverwachtingen, nadat een bezwaar tegen extra invoerheffingen in Saoedi-Arabië werd afgewezen. Dit zou de winst per aandeel met 0,18 dollar verlagen.

Honeywell fuseert zijn onderdeel Quantum Solutions met het Britse Cambridge Quantum Computing, waardoor 's werelds grootste zelfstandige kwantumcomputingbedrijf ontstaat. Honeywell investeert 270 miljoen tot 300 miljoen dollar in het nieuwe bedrijf, dat een markt bestrijkt die over dertig jaar mogelijk 1 biljoen waard zou zijn. De fusie wordt vermoedelijk in het derde kwartaal van 2021 afgerond. Het aandeel Honeywell steeg licht.

Alphabet stond licht hoger. Volgens een rechtbank in Ohio moet zoekmachinereus Google worden behandeld als een nutsbedrijf dat primaire netwerkdiensten levert, zoals aanbieders van elektriciteits- en telefonienetwerken.