Europese beurzen sluiten verdeeld

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag licht verdeeld gesloten in afwachting van de visie van de Europese Centrale Bank op het monetaire beleid en de Amerikaanse inflatiecijfers aanstaande donderdag.

De brede STOXX Europe 600 index sloot met een winst van 0,1 procent op 454,01 punten. De Duitse DAX daalde 0,2 procent naar 15.640,60 punten. De Franse CAC 40 won 0,1 procent tot 6.551,01 punten. De Britse FTSE klom 0,3 procent naar 7.095,09 punten.

"De zorgen van beleggers lijken te liggen bij de inflatierisico's voor de korte termijn en of de stijgende prijzen waarschijnlijk van voorbijgaande aard zullen zijn. De focus ligt vooral bij het Amerikaanse inflatiecijfer voor mei later deze week", stelde Michael Hewson van CMC Markets.

Dinsdag ging de aandacht van Europese beleggers vooral uit naar de Duitse industriecijfers en sentimentsindex ZEW. De Duitse ZEW-index liet een verslechtering van het bedrijfsklimaat zien en de industriële productie in Duitsland kromp 1 procent in april, waar een groei van 0,4 procent was voorspeld.

De economische groei van de eurozone in het eerste kwartaal werd neerwaarts bijgesteld van 0,6 naar 0,3 procent.

Evercore ISI verwacht dat de ECB op korte termijn voorzichtiger zal zijn dan de Fed in zijn beleid, waardoor de euro zal dalen tegenover de dollar en de koersen van aandelen in de eurozone zullen stijgen.

"We denken dat het beleid van de ECB en de Fed in de komende maanden uiteen gaat lopen met de ECB die terughelt naar duifachtig terwijl de Fed waarschijnlijk al snel de eerste discussies begint over het afbouwen van de stimulering", aldus Krishna Guha van Evercore.

In de middag bleek het aantal vacatures in de Verenigde Staten sterk te zijn opgelopen, onder andere omdat er meer lege plekken in de horeca moeten worden opgevuld. Het vertrouwen onder Amerikaanse ondernemers in het kleinbedrijf bleek licht gedaald. Het Amerikaanse handelsbalans daalde in april.

Olie noteerde hoger. Een juli-future West Texas Intermediate stond 0,5 procent hoger op 69,60 dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 70,91 dollar werd betaald, een daling van eveneens 0,8 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,2180. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,2179 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dag stond er een stand van 1,2195 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Banken BNP Paribas en Santander verloor 1,5 tot 2 procent in waarde.

Luxe-artikelen-aandelen Hermes en LVMH stegen, evenals zonnebrillenreus EssilorLuxottica en bierbrouwer Anheuser-Busch InBev.

Vliegtuigbouwer Airbus sloot 0,7 procent lager nadat de groep meldde 50 toestellen te hebben geleverd in mei, wat 11 procent meer was dan in april. UBS sprak van een bescheiden herstel.

British American Tobacco sloot 0,4 procent in de plus. De sigarettengroep verhoogde zijn omzetverwachting voor dit jaar. Aanvankelijk ging het tabaksbedrijf uit van 3 tot 5 procent, maar dit is nu meer dan 5 procent.

Aviva won 2,7 procent in Londen. Aandeelhouder Cevian Capital vindt dat de verzekeringsgroep 5 miljard pond moet teruggeven aan aandeelhouders. De activistische Zweedse belegger kondigde dinsdag aan een belang van bijna 5 procent te hebben opgebouwd.

Grote oliebedrijven noteerden verdeeld. Royal Dutch Shell daalde 0,6 procent, terwijl BP 1,3 procent steeg.

Duitse autofabrikanten hadden het lastig. Volkswagen daalde bijna 4 procent en Daimler 1,4 procent. In Parijs gingen de aandelen van Stellantis en Renault 0,1 procent lager.

In Amsterdam daalde het aandeel KPN ruim 4 procent. EQT en Stonepeak zouden hun overnamepoging definitief hebben gestaakt.

Tussenstanden Wall Street

Rond het Europese slot noteerden de beursindexen op Wall Street licht lager.