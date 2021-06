Net geen nieuw record AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs heeft dinsdag net geen nieuw record neergezet, terwijl er intraday wel sprake was van een nieuwe top. Bij een slot van 719,43 punten, steeg de AEX 0,1 procent. Het record blijft daarmee staan op 720,18 punten.

Technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets verwacht dat de hoofdindex in Amsterdam nog verder kan stijgen, naar 757 punten.

En volgens beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management blijven aandelen aantrekkelijke beleggingen, maar nemen de risico's in de tweede jaarhelft wel toe.

Juvyns wijst daarbij onder meer op een stijgende inflatie en een verwachte normalisering van het monetaire beleid van de centrale banken. Vooral de inflatie is lastig om op te anticiperen, vindt de beleggingsstrateeg, die wel verwacht dat de inflatiedruk in 2022 weer afneemt.

Op de aandelenmarkten vindt een rotatie plaats als gevolg van de oplopende rente, aldus Juvyns. Hij gaat er niet van uit dat de rente dit jaar zo hard zal stijgen dat de aandelenmarkten echt onder druk komen te staan.

Dinsdag was verder een weinig spannende dag, met nauwelijks impulsen en een magere macro-agenda. Beleggers wachten op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank en Amerikaanse inflatiecijfers, die beide donderdag verschijnen.

De euro/dollar noteerde rond het slot op xxx. Een vat WTI-olie werd 0,6 procent duurder op 69,64 dollar. De oliemarkten wachten op het Amerikaanse olievoorradenrapport van woensdag en de maandrapporten van de OPEC en het Internationaal Energieagentschap op respectievelijk donderdag en vrijdag.

Stijgers en dalers

In de AEX ging Unibail-Rodamco-Westfield aan kop met een winst van 5,9 procent. Just Eat Takeaway steeg 3,1 procent. Investeerder Oceanwood sprak in een brief, die in handen is van ABM Financial News, van een "hevige en onterechte” onderwaardering van het bedrijf. De maaltijdbezorger moet volgens de aandeelhouder dan ook snel actie ondernemen om de waarde van het bedrijf inzichtelijk te maken, voordat Just Eat Takeaway.com een overnameprooi wordt Oceanwood wil onder meer dat de maaltijdbezorger stappen zet om het belang in het Braziliaanse iFood te verkopen en vervolgens een inkoopprogramma van eigen aandelen start.

KPN daalde 4,3 procent en was daarmee hekkensluiter nadat het Financieele Dagblad meldde dat EQT en Stonepeak hun overnamepoging staken. Dit toont volgens Jefferies opnieuw dat de beschermingsconstructie van KPN ondoordringbaar lijkt. Analist Ulrich Rathe is van mening dat een succesvolle overname van KPN alleen kan plaatsvinden wanneer een koper met een aanzienlijke premie komt of toezeggingen doet om verwatering voor aandeelhouders te voorkomen.

Financials ING en Aegon verloren ruim een procent.

In de AMX steeg koploper Boskalis 1,5 procent en leverde Fugro juist 2,2 procent in.

Basic-Fit steeg een bescheiden 0,1 procent. De fitnessketen zegt in Nederland een sterke aanloop te zien na de heropening afgelopen maand. Het aantal nieuwe leden is sinds de heropening op 19 mei verdrievoudigd ten opzichte van heel mei 2019, toen de coronacrisis nog geen rol speelde. Ook zegden weinig leden hun abonnement op, waardoor er in Nederland afgelopen maand per saldo meer dan 39.000 leden bijkwamen. Een positief bericht, oordeelde ING. Degroof Petercam haalde het aandeel van de kooplijst. Het goede nieuws is inmiddels wel ingeprijsd, zo denkt de bank.

In de AScX deed Vivoryon goede zaken. Na een plus van ruim 6 procent op maandag, won het aandeel vandaag nog eens 4,9 procent. De Amerikaanse FDA gaf maandag onverwacht goedkeuring voor het alzheimermiddel van concurrent Biogen.

Tussenstanden Wall Street

Rond het Amsterdamse slot noteerden de beursindexen op Wall Street licht lager.