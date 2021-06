Beursblik: aandelen blijven aantrekkelijk

(ABM FN-Dow Jones) Beleggen in aandelen blijft aantrekkelijk, terwijl de economie 'boomt', de rentecurve stijgt en de ook de vooruitzichten verder verbeteren. Dit zei beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management tijdens de halfjaaroutlook van de Amerikaanse vermogensbeheerder.

In de eerste jaarhelft ging het economisch herstel gepaard met stijgende beurskoersen, blikte Juvyns terug, waardoor het makkelijk beleggen was. In de tweede helft zullen de risico's oplopen, waarschuwde de strateeg dinsdag. Hij wijst daarbij onder meer op een stijgende inflatie en een normalisatie van het monetaire beleid van de centrale banken.

Vooral de inflatie is lastig om op te anticiperen, vindt Juvyns. Wel zal de markt rekening moeten houden met oplopende consumentenprijzen, zowel in de Verenigde Staten als in Europa.

De inflatiedruk zal volgens de strateeg vanaf 2022 weer afnemen, aldus Juvyns.

Verder verwacht Juvyns ookdat de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, na de zomer over 'tapering' zal beginnen. Actie op dit vlak verwacht de strateeg pas in 2022, gevolgd door een eerste renteverhoging dat jaar.



Voor de Europese Centrale Bank is het volgens Juvyns nog te vroeg om over een normalisatie van het beleid te spreken, nu het economisch herstel vertraging oploopt. Hij verwacht dat de ECB een jaar later dan de Fed volgt met een verkrapping van het beleid.

De obligatiemarkten zullen zich moeten voorbereiden op een normalisatie van het monetaire beleid, aldus Juvyns. En beleggers moeten de 'duration' goed in het oog houden, waarschuwde Juvyns. Toch blijven er opportuniteiten in de obligatiemarkt, meent de strateeg. Vooral Chinese obligaties zijn in de ogen van de strateeg kansrijk.

Op de aandelenmarkten vindt een rotatie plaats als gevolg van de oplopende rente, aldus Juvyns. Maar de strateeg verwacht niet dat de rente dit jaar zo hard zal stijgen dat de aandelenmarkten echt onder druk komen te staan.

Wel merkte de strateeg op dat aandelen "voor perfectie geprijsd" zijn en er dus vrijwel geen ruimte voor teleurstelling is.

De stierenmarkt houdt niet eeuwig aan, waarschuwde Juvyns, en beleggers moeten hun portefeuille beschermen tegen een oplopende volatiliteit.