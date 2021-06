Futures voorspellen lagere opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures voorspellen dinsdag een lagere opening voor Wall Street. Rond lunchtijd noteerde de S&P 500-future 0,2 procent lager en lagen ook de Dow Jones index en Nasdaq op koers voor een lagere opening.

Het belooft opnieuw een weinig spannende dag voor beleggers te worden, met een magere macro-agenda.

"Beleggers weten nog steeds niet wat de Fed gaat doen bij hun aanstaande rentevergadering op 15 en 16 juni", verklaarde marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade het terughoudende marktsentiment.

"Vorige week werd duidelijk dat de Amerikaanse arbeidsmarkt niet zo sterk is als gedacht maar deze week krijgen we meer informatie over de inflatie en met een cijfer dat hoger uitkomt dan de markt verwacht zal vermoedelijk de speculatie toenemen dat de Fed de markt gaat voorbereiden op een minder verruimend monetair beleid", aldus Aslam.

De Amerikaanse inflatiecijfers worden donderdag bekendgemaakt. Tot die tijd staan er geen toonaangevende macrodata uit de VS op de rol die de markten sterk in beweging kunnen zetten.

Dinsdagmiddag werd al bekend dat het ondernemersvertrouwen in het Amerikaanse mkb in mei licht is gedaald. Later vanmiddag volgen nog de vacatures in april en de Amerikaanse handelsbalans.

De euro/dollar noteerde aan het begin van de middag licht lager op 1,2181. Een vat WTI-olie werd 0,7 procent goedkoper op 68,73 dollar. De oliemarkten wachten op het Amerikaanse olievoorradenrapport van woensdag en de maandrapporten van de OPEC en het Internationaal Energieagentschap op respectievelijk donderdag en vrijdag.

Bedrijfsnieuws

Het aandeel van Fastly noteerde voorbeurs 5 procent in het rood. De aanbieder van clouddiensten heeft last van een grote storing. Hierdoor zijn sites van onder meer CNN, Amazon, The New York Times en The Guardian niet bereikbaar.

Biogen noteerde in de elektronische voorbeurshandel licht in de plus. Het aandeel steeg maandag ruim 38 procent nadat de FDA onverwacht goedkeuring gaf voor de alzheimerbehandeling van het farmabedrijf.

Tesla neemt afscheid van Jerome Guillen, die zich bezighield met de ontwikkelingen rond elektrische vrachtwagens. Een reden voor het vertrek van Guillen, die al lang in dienst was bij Tesla, werd niet gegeven. Het aandeel steeg dinsdag voorbeurs bijna 3 procent.

MicroStrategy is van plan om 400 miljoen dollar aan obligaties uit te geven en wil de opbrengsten investeren in bitcoins. Het aandeel lijkt 2,5 procent hoger te gaan openen. Een bitcoin kost dinsdag 33.145 dollar, een daling van ruim 8 procent.

Slotstanden

Wall Street bleef maandag vrij dicht bij huis. De S&P 500 daalde fractioneel tot 4.226,52 punten, terwijl de Nasdaq juist 0,5 procent steeg tot 13.881,72 punten. De Dow Jones index liep met 0,4 procent terug tot 34.630,24 punten.