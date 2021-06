Europese beurzen licht hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag licht hoger in afwachting van de visie van de Europese Centrale Bank op het monetaire beleid en de Amerikaanse inflatiecijfers aanstaande donderdag. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een winst van 0,1 procent op 454,10 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,2 procent naar 15.642,80 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus zien van 0,1 procent met een stand van 6.550,10 punten. De Britse FTSE won dinsdag 0,2 procent naar 7.093,87 punten.



De industriële productie van Duitsland daalde in april met 1,0 procent waar een stijging was voorzien van 0,4 procent. De groei van de economie van de eurozone nam in het eerste kwartaal op kwartaalbasis met 0,3 procent af. Een eerdere raming hield het nog op een krimp met 0,6 procent op kwartaalbasis. De Duitse ZEW-index liet onverwacht een daling zien van 84,4 naar 79,8. Het vertrouwen onder Amerikaanse ondernemers in het kleinbedrijf bleek licht gedaald. Later vanmiddag volgt nog de Amerikaanse handelsbalans. Olie noteerde dinsdag lager. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 0,8 procent in het rood op 68,69 dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 70,91 dollar werd betaald, een daling van eveneens 0,8 procent. De euro/dollar noteerde op 1,2175. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,2179 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dag stond er een stand van 1,2195 op de borden.



Bedrijfsnieuws British American Tobacco heeft de omzetraming voor dit jaar verhoogd. Aanvankelijk ging het tabaksbedrijf uit van een groei van 3 tot 5 procent, maar de prognose ligt nu op een groei met meer dan 5 procent, gerekend tegen constante wisselkoersen. De koers van het aandeel steeg in Londen 2,3 procent . Het Zwitserse Roche heeft een zogeheten CE-markering gekregen voor zijn corona zelftest. Het aandeel Roche noteerde 0,6 procent hoger in koers. In Parijs en Frankfurt deden de koersen van de hoofdaandelen het rustig aan, met in Frankfurt een uitschieter voor het aandeel Merck met een koerswinst van 2,6 procent. Autofabrikanten hadden het lastig. Het aandeel Volkswagen daalde 2,1 procent en Daimler 2 procent. In Parijs gingen de aandelen van Stellantis en Renault ongeveer een procent in het rood. In Amsterdam daalde het aandeel KPN 5,1 procent in koers. EQT en Stonepeak zouden hun overnamepoging definitief hebben gestaakt. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen. De S&P 500 daalde maandag fractioneel tot 4.226,52 punten, terwijl de Nasdaq juist 0,5 procent steeg tot 13.881,72 punten. De Dow Jones index liep met 0,4 procent terug tot 34.630,24 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

