Valuta: euro stabiel in kalme markt

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag rond 1,2170 dollar in een voorlopig rustige handelsweek waarin het accent ligt op donderdag, wanneer de Europese Centrale Bank met een nieuw rentebesluit naar buiten komt. "De euro kan in beweging komen als het beleidsorgaan zijn verwachtingen voor de economische groei of de inflatie aanpast", aldus valutahandelaar Dirk Croonen van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "In het geval die ramingen opwaarts worden bijgesteld, kan de euro zijn herstel ten opzichte van de dollar voortzetten", aldus Croonen. Vorige week woensdagmiddag kwam de euro ten opzichte van de dollar onder druk te staan na bemoedigende groeicijfers uit de Amerikaanse private arbeidsmarkt, terwijl het banencijfer voor de gehele Amerikaanse arbeidsmarkt over mei, dat op vrijdag werd gepubliceerd, zorgde dat de dollar weer wat terrein moest prijsgeven. "De Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen bracht de inflatiegemoederen eerder deze week al wat tot bedaren door in een interview aan te geven dat de inflatie volgend jaar weer afvlakt", aldus Croonen. De economie van Japan liet in een tweede meting een krimp zien van 3,9 procent op jaarbasis tegen 5,1 procent in een eerste lezing. De industriële productie van Duitsland over april daalde met 1,0 procent waar een stijging was voorzien van 0,4 procent. De groei van de economie van de eurozone nam in het eerste kwartaal op kwartaalbasis met 0,3 procent af. Een eerdere raming hield het nog op een krimp met 0,6 procent op kwartaalbasis. De Duitse ZEW-index liet onverwacht een daling zien van 84,4 naar 79,8. Vanmiddag komen in de Verenigde Staten het ondernemersvertrouwen in het kleinbedrijf en de handelsbalans naar buiten. De euro noteerde dinsdag 0,2 procent lager op 1,2170 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8605 Britse pond. Het Britse pond daalde dinsdag 0,3 procent en noteerde op 1,4144 dollar. De dollar noteerde stabiel op 6,3966 Chinese yuan. De dollar steeg vandaag 0,2 procent en noteerde daarmee op 109,5185 yen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

