Beursupdate: AEX blijft dicht bij huis

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend dicht bij de slotstanden van maandag. Kort na elf uur won de AEX 0,3 procent op 720,68 punten.

Analisten van SEB merkten op dat de winsten van vorige week hebben plaatsgemaakt voor een gemengd beeld op de aandelenmarkten aan het begin van deze week. Na de Amerikaanse banencijfers vorige week richten beleggers zich nu op Amerikaanse inflatiecijfers voor mei, die op donderdag op de planning staan, aldus SEB.

"De kerninflatie zal naar verwachting zijn gestegen tot het hoogste niveau sinds begin 1990 en in onze ramingen kan de inflatie nog verder stijgen dan waar de consensus nu op mikt", aldus de analisten van SEB. De grootste vraag is op dit moment of de prijsstijging daadwerkelijk van tijdelijke aard is, aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Volgens ING wordt na de gemiddelde prijsstijging in de VS van 4,2 procent in april voor mei een plus verwacht van 4,7 procent. "Dan moet je als centrale bankier sterk in je schoenen staan om te blijven spreken van een tijdelijke opleving", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "We denken dan ook dat de kans groot is dat de Amerikaanse centrale bank na haar beleidsvergaderingen van volgende week dinsdag en woensdag wel voorzichtig zal hinten op het beginnen met praten over tapering", aldus Wiersma.

De obligatiemarkten wisten de laatste banencijfers en inflatiedata evenwel rustig te verwerken, zo merkte SEB op.

Wiersma van ING wacht naast de inflatiecijfers ook "met spanning" af op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank aanstaande donderdag. "Van de ECB verwachten we echter geen vuurwerk. De inflatiezorgen in de eurozone zijn naar onze mening niet sterk genoeg om bestuursvoorzitter Christine Lagarde en consorten van koers de laten veranderen", aldus Wiersma.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,2172. De olieprijzen liepen met 0,4 procent terug.

Vanochtend werd bekend dat de Duitse ZEW index voor het economisch sentiment in juni onverwacht is gedaald. De ZEW-verwachtingsindex daalde van 84,4 in april naar 79,8 deze maand. Er werd door economen een stand van 85 voorzien.

Het bruto binnenlands product in de eurozone daalde verder in het eerste kwartaal met 0,3 procent op kwartaalbasis, tegen een eerdere raming van een krimp van 0,6 procent op kwartaalbasis.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen gingen Unibail-Rodamco-Westfield en Just Eat Takeaway aan kop met winsten van 1,9 tot 2,2 procent. Grondstoffenaandelen Royal Dutch Shell en ArcelorMittal verloren juist tot 1,2 procent.

In de AMX won Galapagos 2,2 procent en Basic-Fit 0,2 procent. Basic-Fit zegt in Nederland een sterke aanloop te zien na de heropening afgelopen maand. Het aantal nieuwe leden is sinds de heropening op 19 mei verdrievoudigd ten opzichte van heel mei 2019, toen de coronacrisis nog geen rol speelde. Ook zegden weinig leden hun abonnement op, waardoor er in Nederland afgelopen maand per saldo meer dan 39.000 leden bijkwamen. Een positief bericht, oordeelde ING. Degroof Petercam haalde het aandeel van de kooplijst. Het goede nieuws is inmiddels wel ingeprijsd, zo denkt Degroof.

Fugro verloor 0,7 procent.

In de AScX won Vivoryon 3,6 procent, nadat het aandeel op maandag ook al flink steeg. De Amerikaanse toezichthouder FDA gaf maandag versneld goedkeuring aan het alzheimermiddel aducanumab van Biogen. Vivoryon heeft momenteel ook klinische studies lopen naar een behandeling tegen de ziekte. Volgens de FDA is er een enorme vraag naar alzheimermiddelen.

CM.com verloor 1,5 procent.