Philips stelt ruilverhouding dividend vast

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft de ruilverhouding voor het dividend in aandelen voor het jaar 2020 vastgesteld. Dit meldde het concern dinsdag.

De ruilverhouding is 1 nieuw gewoon aandeel voor elke 53,9278 bestaande gewone aandelen, gebaseerd op de naar volume gewogen gemiddelde koers op Euronext Amsterdam van 2, 3 en 4 juni 2021 van 45,8086 euro.

Hiermee is het brutodividend in aandelen ongeveer gelijk aan het brutodividend in contanten, aldus Philips.

Aandeelhouders hebben tussen 12 mei en 4 juni 2021 de mogelijkheid gekregen om hun keuze te maken tussen een dividend in contanten of in aandelen. Indien in deze periode geen keuze is gemaakt, wordt het dividend in contanten uitgekeerd. Zowel het dividend in contanten als het dividend in aandelen wordt vanaf 9 juni 2021 betaalbaar gesteld aan de aandeelhouders.

Voor 37,7 procent van de aandelen is gekozen voor een aandelendividend, resulterend in de uitgifte van 6.345.968 nieuwe gewone aandelen.

In de rest van 2021 verwacht Philips verder 20.476.023 aandelen te hebben geleverd via de afwikkeling van termijncontracten die in de loop van 2020 zijn aangegaan als onderdeel van het aandeleninkoopprogramma ter waarde van 1,5 miljard euro voor kapitaalverminderingsdoeleinden, zoals aangekondigd op 29 januari 2019.

Philips verwacht deze aandelen voor eind 2021 in te trekken.