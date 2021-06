Beursblik: Degroof Petercam haalt Basic-Fit van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Basic-Fit

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft dinsdag het advies voor Basic-Fit verlaagd van Kopen naar Houden bij een koersdoel van 40,60 euro. Analist Kris Kippers stelde dat een update van Basic-Fit over de recente heropening van clubs weinig nieuws bracht, los van het feit dat het bedrijf dit jaar in totaal op 1.010 clubs wil uitkomen. Degroof mikte op 990. Kippers wees er nog eens op dat Basic-Fit de doelstelling van 1.250 voor 2022 liet varen als gevolg van de coronacrisis, maar blijft bij de doelstelling van 2.000 clubs voor de lange termijn. Na twee kapitaalverhogingen is er genoeg ruimte om de lockdownperiode en cashburn op te vangen, aldus Kippers. Volgens de analist hebben beleggers inmiddels een volledige heropening ingeprijsd en staan de aandelen zelfs 17 procent boven de piek in februari 2020. Het zicht op overnames kan een groei verder aanjagen, maar ook dit is al deels in de koers verwerkt, aldus Degroof. "Er is al veel positief nieuws ingeprijsd en we zien zeer beperkt opwaarts potentieel”, aldus Kippers. Degroof had het koersdoel voor Basic-Fit in beraad, maar met het koersdoel van 40,60 euro houdt Degroof rekening met een waarde van 2,25 miljoen euro per club voor 2023. Het totale aantal clubs schat hij dan in op 1.315. Het aandeel Basic-Fit steeg dinsdagochtend met 0,6 procent tot 41,02 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.