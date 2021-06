Beursblik: positief bericht Basic-Fit

(ABM FN-Dow Jones) Basic-Fit heeft na opening van de fitnessclubs in Nederland zeer sterke cijfers laten zien. Dit oordeelde analist Marc Zwartsenburg van ING dinsdag.

In mei kwam er 39.000 nieuwe leden in Nederland bij, hetgeen minstens 9 procent meer is dan het aantal leden aan het einde van het eerste kwartaal van dit jaar en drie keer meer dan de aanwas in mei 2019. "En clubs zijn nu nog niet eens een volledige maand open geweest", aldus Zwartsenburg. Bovendien was er tot 5 juni een restrictie van 30 sporters die tegelijk in een club aanwezig mogen zijn. Dit zijn er inmiddels 60.

ING hield pas voor juli rekening met een dergelijke instroom aan nieuwe leden. “Daarom zijn dit zeer positieve berichten voor Basic-Fit." In Frankrijk en België is er een limiet van 100 leden die tegelijk aanwezig mogen zijn, maar Zwartsenburg noemde dit geen beperking gezien er in een normale situatie ook gemiddeld 100 leden aanwezig zijn.

Ook wil Basic-Fit in het lopende kwartaal 68 nieuwe clubs openen, waar ING mikte op 45. De uitrol van nieuwe clubs komt dan ook sneller op gang dan verwacht, aldus de bank. Verder mikt de uitbater van fitnessclubs op 105 nieuwe clubs in heel 2021. ING ging uit van 100.

ING heeft een koopadvies op Basic-Fit met een koersdoel van 45,00 euro. Het aandeel steeg dinsdagochtend met 0,6 procent tot 41,02 euro.