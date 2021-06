Beursblik: Kepler haalt WDP van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: WDP

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft dinsdag het advies voor WDP verlaagd van Kopen naar Houden, met een ongewijzigd koersdoel van 32,00 euro. Dit bleek uit een sectorrapport van Kepler. Op korte termijn zien de analisten geen aanjagers. WDP presteert volgens Kepler nog altijd sterk, maar er is simpelweg te weinig opwaarts potentieel om een koopaanbeveling te rechtvaardigen. "We zien betere kansen in de sector tegen de huidige niveaus", aldus de analisten. Om een koopadvies te kunnen geven, wil Kepler een structurele groei van de huren zien en zicht op overnames hebben. Vooralsnog is dit in beide gevallen te onzeker en daarom is de huidige beurskoers "fair" volgens Kepler. Het aandeel WDP steeg dinsdag 0,1 procent naar 32,08 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.