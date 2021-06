Update: Teslin meldt belang in NX Filtration

Ekopak voor 14 euro per aandeel naar de beurs

Beeld: Euronext

(ABM FN) Ekopak trekt vandaag naar de Brusselse beurs, waarbij de aandelen voor 14,00 euro per stuk geplaatst zijn. Dit kondigde het waterbedrijf woensdagochtend aan.



Dit is aan de onderkant van de eerder afgegeven prijsvork.



Ekopak haalt ongeveer 50 miljoen euro op met de uitgifte van ruim 3,57 miljoen aandelen.



De overtoewijzingsoptie die werd verleend door Pilovan werd gedeeltelijk uitgeoefend. Er werden in totaal 214.286 aandelen extra geplaatst.



Het aandeel Ekopak noteerde woensdag kort na de opening 5,44 procent hoger op 15,50 euro.



Koers doet nu 18.30 eur



ik weet niet of deze bedrijven helemaal vergelijkbaar zijn maar waterbedrijven zijn dus wel gewild.