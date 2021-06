Beursnieuweling NX Filtration stelt aandelenprijs vast Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NX Filtration

(ABM FN-Dow Jones) NX Filtration wil bij zijn beursgang aandelen aanbieden tussen de 10 en 11 euro per stuk. Dit maakte de Enschedese beursaspirant dinsdagochtend bekend. NX zal 15 miljoen aandelen uitgeven, waarmee het bedrijf tussen de 150 en 165 miljoen euro ophaalt. Daarbovenop geldt nog een overtoewijzingsoptie, waardoor het bedrag kan oplopen naar maximaal 190 miljoen euro. Inschrijven op de emissie kan alleen vanaf 100.00 euro en is mogelijk voor institutionele beleggers en "bepaalde" particuliere beleggers uit Nederland. De opbrengst zal worden aangewend voor de verdere groei van de onderneming.? NX Filtration biedt oplossingen voor het filteren van water en dranken, gebaseerd innovatieve (nano)membraantechnologie en duurzame productiemethoden. NX werd in 2016 opgericht en wist in 2019 zijn product te commercialiseren. In 2020 werd 1,1 miljoen euro aan omzet geboekt bij een brutomarge van 57 procent. Michiel Staatsen staat aan het roer van de onderneming. NX verwacht dat de markt waarin het bedrijf actief is zal groeien tot 15 miljard dollar tegen 2030. De eerste handel in het aandeel NX Filtration is voorzien voor vrijdag 11 juni. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

