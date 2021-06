Neutrale start AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting vlak van start. Wall Street sloot maandagavond per saldo onveranderd, terwijl ook de Aziatische beurzen vanochtend dicht bij huis bleven.

De Europese aandelenmarkten begonnen maandag rustig aan de handelsweek, nadat vrijdag nog nieuwe recordstanden werden neergezet. Toen werd de vrees voor een verkrapping van het monetaire beleid van de Federal Reserve getemperd door een tegenvallend Amerikaans banenrapport.

Zondag zei de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen nog wel dat een "iets hogere rente" als gevolg van de ongekende investeringsplannen van de Amerikaanse regering maatschappelijk niet onwenselijk zou zijn.

Beleggers vrezen dat een oververhitting van de economie kan leiden tot een aantrekkende inflatie, waardoor aandelen als belegging minder aantrekkelijk worden. In april bleken de consumentenprijzen in de VS op jaarbasis met maar liefst 4,2 procent te zijn gestegen. Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve bestempelde deze hoge inflatie evenwel als een tijdelijk fenomeen.

Donderdag zullen beleggers in ieder geval op scherp staan, wanneer de Amerikaanse inflatie in mei wordt vrijgegeven. Dit cijfer zal van invloed kunnen zijn op het rentebesluit van de Federal Reserve, die voor volgende week woensdag op de agenda staat.

Het rendement op de Amerikaanse staatsleningen met een looptijd van 10 jaar daalt ondertussen sinds begin april licht. Obligatiebeleggers lijken daarmee aan te geven dat zij voorlopig denken dat het met de toekomstige inflatie-ontwikkeling wel mee zal vallen.

Ook in Nederland zit de inflatie in de lift. Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakte vanochtend bekend dat het prijspeil in mei op jaarbasis is gestegen met 2,1 procent, na een toename van 1,9 procent in april. Consumenten merken het vooral aan de pomp. Brandstofprijzen stegen met 19,8 procent, terwijl voedingsmiddelen juist iets goedkoper werden.

Deze week noteerde de Amerikaanse olie-future kortstondig voor het eerst in meer dan 2,5 jaar op een koers van 70 dollar per vat. Ruim een jaar geleden koerste de future juist voor het eerst in zijn bestaan negatief, door de imploderende vraag vanwege de corona-crisis waardoor opslagtanks vol liepen.

Optiebeleggers lijken nu juist weer te overdrijven in hun optimisme. Callopties die uitgaan van een WTI-olieprijs van 100 dollar eind dit jaar, zijn momenteel het populairst op de New York Mercantile Exchange.

In Azië kregen beleggers vanochtend een opsteker nadat bleek dat de Japanse economie in eerste kwartaal minder hard is gekrompen dan verwacht. Het bruto binnenland product daalde in het eerste kwartaal met 3,9 procent op jaarbasis, waar eerder werd uitgegaan van een krimp van 5,1 procent.

De Aziatische hoofdindices noteren overwegend lager, maar de verliezen blijven beperkt.

Vanochtend hebben beleggers ook oog voor de definitieve economische groei in het eerste kwartaal in de eurozone. Ook de vrijgave van de Duitse ZEW-index om 11:00 kan op aandacht rekenen.

Bedrijfsnieuws

De handelsvolumes van contante effecten op Euronext zijn in mei op maandbasis met 5,2 procent gestegen, terwijl op jaarbasis sprake was van een plus van 0,7 procent.

Hunter Douglas sluit een hoger bod op het bedrijf door grootaandeelhouder Ralph Sonnenberg uit en het bedrijf meldde niet zeker te zijn of de overname zal slagen.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde maandag fractioneel tot 4.226,52 punten, terwijl de Nasdaq juist 0,5 procent steeg tot 13.881,72 punten. De Dow Jones index liep met 0,4 procent terug tot 34.630,24 punten.