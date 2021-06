Nederlandse consumentenprijzen blijven stijgen

(ABM FN-Dow Jones) De consumentenprijzen in Nederland zijn in mei in een hoger tempo gestegen. Dit bleek dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Afgelopen maand steeg het prijspeil met 2,1 procent op jaarbasis, na een toename van 1,9 procent in april.

Brandstofprijzen waren in mei 19,8 procent hoger dan een jaar eerder. In april was dit nog 18,3 procent. De Nederlandse automobilist betaalde in mei gemiddeld 1,773 euro voor een liter Euro 95. Een jaar eerder was dat nog 1,482 euro per liter. Ook de prijsontwikkeling van elektriciteit had een opwaarts effect op de inflatie in mei. Bij elektriciteit zijn de leveringstarieven gestegen.

Voedingsmiddelen waren in mei 1,5 procent goedkoper dan in mei 2020, maar in april lagen de prijzen van voeding nog 2,2 procent lager dan een jaar eerder. Dit heeft een opwaarts effect op de inflatie. Vooral de prijsontwikkeling van aardappelen en vers of gekoeld fruit in 2021 droeg hieraan bij.