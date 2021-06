Wall Street blijft dicht bij huis

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenbeurzen koersten maandag dicht bij de recordstanden van vrijdag. De S&P 500 daalde 0,2 procent, terwijl de Nasdaq juist 0,2 procent hoger koerste. De Dow Jones index liep met 0,4 procent terug.

"Na de hogere koersen op vrijdag, zien we hier en daar dat er wat winst wordt genomen, na opmerkingen van de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Yellen zei dit weekend dat een oplopende inflatie een goed teken is, wanneer die wordt veroorzaakt door een sterke economische groei. Maandag zei Yellen in een toespraak dat de Amerikaanse regering erop rekent dat de grootschalige stimulering met overheidsgeld zal leiden tot volledige werkgelegenheid in 2022.

Een volledige werkgelegenheid is één van de speerpunten van het monetaire beleid van de Federal Reserve.

"De markt is zo gefocust op [inflatie] dat alles wat een indicatie geeft van hoe sterk de inflatiedruk zal zijn, een aandachtspunt zal zijn", volgens Shah. "Dat Janet Yellen het heeft over het idee van hogere rentes: het is niet schokkend, maar ik denk wel dat de markt nerveus is."

"Na een solide rally op vrijdag, lijken beleggers de zorgen over de inflatie wat van zich af te schudden en zich te focussen op een snel herstel", aldus managing director Chris Larkin van E-Trade Financial.

Beleggers leken vrijdag opgelucht dat het Amerikaanse banenrapport minder sterk was dan verwacht, waardoor de zorgen over een verkrapping van het monetaire beleid van de Federal Reserve voor even zijn getemperd.

"Beleggers weten nu dat ze zich geen zorgen hoeven te maken over taperen", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

"Hoewel de banencijfers een verdeeld beeld lieten zien, suggereren ze wel een solide economische vooruitgang, maar er is ruimte voor een verdere verbetering, waardoor de Fed waarschijnlijk op haar handen blijft zitten", vulde Larkin aan. "Nu we rond recordniveaus koersen, is het normaal dat beleggers even op adem willen komen aan het begin van de nieuwe week."

De markt moet volgens Aslam niet uit het oog verliezen dat hoewel het banencijfer niet overtuigend was, de arbeidsmarkt in de VS wel in de juiste richting beweegt en dat is positief voor de economie en de aandelenmarkten. Analist Raffi Boyadjian van XM spreekt van een goldilocks scenario, waarin de Fed "de tijd kan nemen voordat ze de geldkraan dichtdraait".

Dit weekend werd ook bekend dat de ministers van financiën van de G7 het eens zijn geworden over een wereldwijde minimumbelasting van 15 procent voor bedrijven. Een definitief akkoord moet worden goedgekeurd door de G20 van meest welvarende landen.

Op macro-economisch vlak is het maandag rustig. Chinese handelsdata waren sterk in mei, maar toch iets onder verwachting.

De euro/dollar noteerde maandag op 1,2193. De WTI-olieprijs daalde 0,4 procent tot 69,32 dollar.

Bedrijfsnieuws

Google-moeder Alphabet betaalt een boete van bijna 270 miljoen dollar als onderdeel van een schikking in een mededingingszaak in Frankrijk betreffende machtsmisbruik rond online advertenties. Het aandeel Alphabet daalde fractioneel.

Softwarebedrijf Autodesk wilde zijn Australische sectorgenoot Altium overnemen in een deal ter waarde van 3,91 miljard dollar, maar laatstgenoemde vond het bod te laag. Aandelen Autodesk liepen 3 procent terug.

Afgelopen week bleek uit een registratie bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC dat Grubhub 14 rechtszaken tegemoet kan zien van beleggers die vinden dat het bedrijf hen heeft misleid over de overnameplannen van Just Eat Takeaway. Komende donderdag kunnen aandeelhouders van Grubhub zich uitspreken over deze overname. Het aandeel Grubhub noteerde 0,7 procent lager.

De Amerikaanse toezichthouder FDA heeft maandag versneld goedkeuring gegeven aan het alzheimermiddel aducanumab van Biogen. Het aandeel Biogen schoot 55,4 procent hoger.

Medline Industries wordt overgenomen door private equity partijen Blackstone, Carlyle en Hellman & Friedman, die voor meer dan 30 miljard dollar een meerderheidsbelang nemen. Het private familiebedrijf uit Northfield, Illinois is een belangrijke speler op het gebied van medische apparatuur. In 2020 werd een jaaromzet behaald van 17,5 miljard dollar.

Blackstone neemt via een aantal dochterondernemingen QTS Realty Trust over in een deal met een totale omvang van 6,7 miljard dollar. Het aandeel QTS steeg 21 procent op het nieuws. Blackstone won 1,8 procent.