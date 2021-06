Hunter Douglas sluit hoger bod uit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Hunter Douglas

(ABM FN-Dow Jones) Hunter Douglas heeft een hoger bod op het bedrijf door Ralph Sonnenberg uitgesloten en is niet zeker of de overname zal slagen. Dit maakte het bedrijf maandagavond bekend. Hunter Douglas reageerde hiermee op speculatie in de media dat Sonnenberg namens Bergson Beheer de biedprijs van 82 euro per aandeel zou kunnen verhogen en dat de bieder onvoldoende aandelen zou houden om een uitkoopprocedure te starten. Volgens het Nederlands recht mag het bod niet worden verhoogd tot één jaar na het uitbrengen ervan, nu het bod gestand is gedaan. "De speculatie inzake een mogelijke verhoging van de biedprijs is daarom ongegrond", aldus Hunter Douglas. Sonnenberg houdt volgens Hunter Douglas voldoende aandelen om een uitkoopprocedure te starten in Curaçao. "Zoals [eerder] aangekondigd, is het op dit moment onzeker of de bieder een

uitkoopprocedure zal starten na afloop van de na-aanmeldingstermijn", aldus het bedrijf. Onder meer aandeelhouder Add Value Fund is niet tevreden met het overnamebod en liet eerder weten de stukken die het fonds heeft niet aan te melden. "Deze bieding reflecteert geenszins de werkelijke waarde", aldus fondsmanagers Willem Burgers en Hilco Wiersma in mei. Zij schatten de werkelijke waarde op minimaal 175 euro per aandeel. Het Add Value Fund, dat sinds 2009 aandeelhouder is, heeft een belang van 0,6 procent in Hunter Douglas. Het aandeel Hunter Douglas sloot maandag op 83,80 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

