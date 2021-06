Blackstone neemt datacenteroperator QTS over Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Blackstone neemt via een aantal dochterondernemingen QTS Realty Trust over in een deal met een totale omvang van 6,7 miljard dollar. Hiermee wordt de datacenterbeheerder van de Amerikaanse beurs gehaald. Dit bevestigde Blackstone maandag, nadat The Wall Street Journal dit eerder op de dag al meldde. Blackstone betaalt 78 dollar per aandeel. Inclusief schulden heeft de deal een waarde van zo'n 10 miljard dollar, aldus de bedrijven. Volgens de overeenkomst zal QTS een zogenaamde go-shop-periode hebben die 40 dagen duurt, aldus de bedrijven. Gedurende die tijd kan het datacenterbedrijf alternatieve overnamevoorstellen overwegen. De fusie tussen Blackstone en QTS zal naar verwachting in de tweede helft van het jaar worden afgerond. QTS heeft ruim 7 miljoen vierkante meter aan datacenterruimte in Noord-Amerika en Europa. Het aandeel QTS steeg ruim 21 procent op het nieuws. Blackstone won 1,3 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.