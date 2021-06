Damrak wacht op nieuwe impulsen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de nieuwe week terughoudend begonnen. Bij een slot van 718,61 punten, daalde de AEX 0,2 procent.

De hoofdgraadmeter wist vrijdag nog een nieuw record in de boeken te zetten, na het verschijnen van een tegenvallend Amerikaans banenrapport. Dit heeft de vrees voor een snelle verkrapping van het monetaire beleid van de Federal Reserve wat getemperd.

"Vanuit het arbeidsmarktrapport komt er alvast geen druk op de Amerikaanse centrale bank Federal Reserve (Fed) om de monetaire duimschroeven aan te draaien. De Amerikaanse tienjaarsrente dook weer onder de 1,60 procent en de aandelenmarkten maakten een sprongetje", zag econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

De matige banengroei heeft een keerzijde, volgens de econoom. "Blijft het arbeidsaanbod aarzelend, dan is dat geen goed nieuws voor de inflatieverwachtingen. Aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt kan leiden tot een opwaartse loon- en prijsspiraal", aldus Aben.

Later deze week worden nieuwe inflatiecijfers uit de VS bekendgemaakt.

Hoewel de Fed de rente dus vermoedelijk niet spoedig zal verhogen, zei de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen dit weekend dat een oplopende inflatie een goed teken is, wanneer die wordt veroorzaakt door een sterke economische groei en ook dat de rente best wat omhoog mag.

"Door deze opmerking tikte de rente weer wat hoger", aldus Aben. Maandag noteerde de Amerikaanse tienjaarsrente op 1,57 procent.

Maandag zei Yellen in een toespraak dat de Amerikaanse regering erop rekent dat de grootschalige stimulering met overheidsgeld zal leiden tot volledige werkgelegenheid in 2022. Een volledige werkgelegenheid is één van de speerpunten van het monetaire beleid van de Fed.

"Het blijft opmerkelijk dat Yellen opnieuw een dergelijke uitspraak over de rente doet in haar huidige rol als politicus. De volgende beleidsvergadering van de Fed is op 16 juni gepland. Speelt Yellen weer de rol van ‘bad cop’?", vroeg Aben zich af.

Voordat de Fed volgende week met het rentebesluit komt, is het later deze week eerst de beurt aan de Europese Centrale Bank. Donderdag komt de ECB met zijn rentebesluit. Wijzigingen worden niet verwacht, maar de markt is wel benieuwd naar de nieuwe groei- en inflatieramingen en sluit niet uit dat de ECB het tempo van zijn obligatie-opkopen weer terugschroeft.

"Het is het uitkijken naar hoe financiële markten reageren, mocht de ECB inderdaad besluiten de PEPP af te bouwen", aldus Van Lanschot-econoom Aben. "In het beste geval is dat onverschillig. Maar de kans op enige turbulentie is reëel met hogere renteniveaus en enige tussentijdse volatiliteit op aandelenbeurzen. De zomerperiode is beslist geen komkommertijd voor beleggers."

Op macro-economisch vlak was er maandag aandacht voor Chinese handelsdata. In mei steeg de Chinese export uitgedrukt in dollars met bijna 28 procent op jaarbasis, terwijl de import ruim 51 procent steeg. Die cijfers waren licht onder verwachting.

De Duitse fabrieksorders daalden in april onverwacht. De markt rekende op een stijging op maandbasis met 0,8 procent, maar er was uiteindelijk sprake van een afname met 0,2 procent.

De euro/dollar noteerde maandag rond het slot op 1,2196. De WTI-olieprijs daalde 0,8 procent procent tot 69,06 dollar.

Bedrijfsnieuws

Unibail-Rodamco-Westfield ging aan kop in de AEX en steeg 2,6 procent. Ahold Delhaize steeg 1,1 procent. ING zette het aandeel op de favorietenlijst. Analist Hans D’Haese meent dat de markt Bol.com over het hoofd ziet.

Prosus verloor als hekkensluiter 1,8 procent en Aegon, dat ex-dividend noteerde, daalde 1,0 procent.

In de AMX steeg koploper OCI 2,9 procent en Basic-Fit 1,7 procent. PostNL daalde 3,0 procent en Corbion leverde 2,5 procent in.

Bij de kleinere aandelen deed Vivoryon goede zaken. Het aandeel steeg 6,5 procent nadat de Alzheimerbehandeling van sectorgenoot Biogen goedkeuring kreeg van de Amerikaanse FDA.

Accsys zal de nieuwe fabriek in Hull zelf moeten afbouwen of een andere aannemer vinden, nu Engie Fabricom de opdracht heeft teruggegeven. Het aandeel verloor na het nieuws 4,4 procent.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse aandelenbeurzen noteerden rond het slot in Amsterdam tot 0,4 procent lager.