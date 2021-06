Beursblik: ECB houdt koers ondanks oplopende inflatie

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank laat zich vooralsnog niet van de wijs brengen door de oplopende inflatie en zal het huidige monetaire beleid donderdag handhaven. Dit is de verwachting van economen in aanloop naar het rentebesluit van de ECB.

De belangrijkste beleidsrente blijft waarschijnlijk staan op 0,00 procent en de strafrente op 0,25 procent. De depositorente wordt naar verwachting gehandhaafd op 0,50 procent negatief.

Volgens economen van Nomura gaat de meeste aandacht uit naar het Pandemic Emergency Purchase Programme en of de ECB besluit het tempo te handhaven of weer te verlagen. In maart voerde de centrale bank zijn obligatie-opkopen nog op om de oplopende obligatierentes te beteugelen. Volgens Nomura werd het tempo van de opkopen daarmee verhoogd van 14,5 miljard naar 18,5 miljard euro per week. Nomura denkt dat de ECB wacht met taperen tot september.

Valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe wees erop dat nu de economische omstandigheden verbeteren omdat de coronalockdowns eindigen, de roep om het afbouwen van accommoderende maatregelen ook sterker wordt. Daar ontkomt de ECB volgens haar ook niet aan, maar beleidsmakers van de centrale bank blijven vrij verruimingsgezind klinken ondanks de verbetering in de economische omstandigheden op de korte termijn.

"We verwachten in het komende kwartaal een verlaging van het tempo van de netto-aankopen met ongeveer 5 tot 10 miljard euro per maand, tenzij de economische omstandigheden aanzienlijk verbeteren en de ECB in staat stellen het beleid vóór de vergadering van september te herijken", aldus valuta-analist Sammani.

Econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen is benieuwd naar de marktreactie donderdag, "mocht de ECB inderdaad besluiten de PEPP af te bouwen. In het beste geval is dat onverschillig. Maar de kans op enige turbulentie is reëel met hogere renteniveaus en enige tussentijdse volatiliteit op aandelenbeurzen. De zomerperiode is beslist geen komkommertijd voor beleggers", aldus de econoom.

Nieuwe economische ramingen

Het besluit om het tempo te handhaven of aan te passen, hangt volgens Nomura samen met de nieuwe economische ramingen die de ECB donderdag presenteert. De Japanse bank voorziet opwaartse bijstellingen voor de inflatieverwachtingen, met daarbij de boodschap van de ECB dat de oplopende inflatie tijdelijk is.

In maart rekende de ECB voor 2021 op een inflatie van 1,5 procent en voor 2022 op 1,2 procent. Op dat moment werd een groei van 4 procent voorspeld voor de eurozone in 2021 en van 4,1 procent in 2022.

Econoom Carsten Brzeski van ING denkt dat de groeiverwachtingen weinig zullen veranderen, maar dat de inflatieverwachtingen wel opwaarts kunnen worden bijgesteld.

"Niet alleen is de werkelijke inflatie hoger uitgekomen dan de ECB tot dusver had voorzien, maar de combinatie van verstoringen van de toeleveringsketen, hogere grondstoffenprijzen en de daarmee gepaard gaande inflatie zorgt er volgens ons voor dat de inflatie in de tweede helft van het jaar dichter bij de 3 procent zit dan bij de 2 procent [die de ECB ambieert]", aldus Brzeski.

Verder zal de ECB volgens de econoom vooralsnog een discussie over 'taperen' willen vermijden. Brzeski denkt dat de centrale bank er uiteindelijk voor zal kiezen om het PEPP niet te verlengen na maart 2022 maar in plaats daarvan het oude Asset Purchase Programme op te voeren. Daar waar het PEPP bedoeld is om de inflatie te temperen en terug te brengen rond het niveau van voor de coronacrisis, zal het APP vervolgens worden ingezet om de inflatie waar rond de ECB-doelstelling van 2 procent te krijgen.

Het rentebesluit van de ECB wordt donderdag om 13:45 uur bekendgemaakt. Vanaf 14:30 uur geeft voorzitter Christine Lagarde een toelichting.