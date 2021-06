Beursblik: optiebeleggers gokken op olieprijs van 100 dollar

(ABM FN-Dow Jones) Optiebeleggers gokken erop dat de prijzen voor West Texas Intermediate en Brent-olie tegen het eind van het jaar op 100 dollar per vat staan, het hoogste niveau sinds 2014.

Callopties die uitgaan van een WTI-olieprijs van 100 dollar, zijn momenteel het populairst op de New York Mercantile Exchange. Hiermee speculeren beleggers dat de olieprijs ruimte heeft om verder te stijgen, hoewel WTI dit jaar al zo'n 40 procent in prijs is opgelopen.

Analisten zijn minder overtuigd dat de olieprijs dit jaar de 100 dollar aantikt, omdat de mondiale economie nog altijd herstellende is van de coronacrisis en grote olieproducenten hun productie opvoeren om tegemoet te komen aan de sterk toenemende vraag.

Volgens analist Natasha Kaneva van JPMorgan Chase is het "zo goed als onmogelijk" dat de olieprijs eind dit jaar op 100 dollar staat. Naast eerder genoemde factoren is er ook nog de kwestie Iran, waarbij een nieuw atoomakkoord met de Verenigde Staten kan leiden tot een toename in de Iraanse olie-export.

Volgens analist Robert Yawger van Mizuho Securities USA lijken de optiebeleggers eerder te gokken op een hogere volatiliteit dan dat ze ook echt rekenen op hogere olieprijzen.

Yawger denkt niet dat de olieprijs dit jaar in de buurt al komen van de 100 dollar en wees op de futuremarkt waar een WTI-olieprijs wordt voorspeld van 61 dollar in december 2022.

Desalniettemin zullen beleggers met callopties voor 100 dollar wel profiteren omdat de volatiliteit laag is en vermoedelijk zal toenemen. Een belegger die eind vorig jaar callopties voor december 2022 kocht, maakt volgens data van Quikstrike nu al winst, want dat contract is inmiddels in waarde gestegen van 0,27 dollar eind december 2020 naar 0,66 dollar afgelopen vrijdag.

Jean-Louis Le Mee, chief executive van Westbeck Capital Management is verbaasd dat er zoveel callopties zijn voor 100 dollar. Het hedgefonds voorspelt dat de olieprijzen pas in 2023 naar recordhoogten stijgen.

Ondertussen is de energiesector ook positief over het sterke herstel in de vraag naar olie. In een interview met Bloomberg zei BP-CEO Bernard Looney dat er veel bewijs is dat de vraag naar olie sterker wordt en dat de schalieproductie ondertussen binnen de perken blijft.

"Ik denk dat deze situatie wel even zal aanhouden", aldus Looney.

Uit data van Standard Chartered blijkt dat de vraag naar olie mogelijk 100 miljoen vaten per dag bereikt in december, citeerde Bloomberg de topman.

Oliekartel OPEC en zijn bondgenoten zijn conservatiever, hoewel ze afgelopen week wel besloten om de productie geleidelijk verder op te voeren.