Europese beurzen nemen gas terug

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa namen maandag gas terug, nadat vrijdag nog nieuwe recordstanden werden bereikt, nadat de vrees voor een verkrapping van het monetaire beleid van de Federal Reserve werd getemperd door een tegenvallend Amerikaans banenrapport.

Maandag rond lunchtijd noteerde de Stoxx Europe 600 index 0,1 procent hoger, terwijl de Duitse DAX fractioneel in het rood stond. De Franse CAC 40 noteerde vlak en de Britse FTSE 100 steeg 0,3 procent.

Dit weekend werd bekend dat de ministers van financiën van de G7 het eens zijn geworden over een wereldwijde minimumbelasting van 15 procent voor bedrijven. Een definitief akkoord moet worden goedgekeurd door de G20 van meest welvarende landen.

Verder zei de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen dit weekend dat een oplopende inflatie positief is wanneer die wordt veroorzaakt door een sterke economische groei.

"Een iets hogere rente zou in haar ogen dan ook gezond zijn", concludeerde investment manager Simon Wiersma van ING in reactie op de woorden van Yellen, die opmerkte dat de rente en inflatie weer moeten terugkeren naar "een normaal niveau".

Voor Europese beleggers verschuift de focus nu naar de Europese Centrale Bank. Donderdag komt de ECB met zijn rentebesluit. Wijzigingen worden niet verwacht, maar de markt is wel benieuwd naar de nieuwe groei- en inflatieramingen en sluit niet uit dat de ECB het tempo van zijn obligatie-opkopen weer terugschroeft. Dit laatste komt volgens Ima Sammani van Monex Europe, omdat de economische omstandigheden verbeteren en seizoensinvloeden een rol spelen.

"We verwachten in het komende kwartaal een verlaging van het tempo van de netto-aankopen met ongeveer 5 tot 10 miljard euro per maand, tenzij de economische omstandigheden aanzienlijk verbeteren en de ECB in staat stellen het beleid vóór de vergadering van september te herijken", aldus valuta-analist Sammani.

Op macro-economisch vlak was er maandag aandacht voor Chinese handelsdata. In mei steeg de Chinese export uitgedrukt in dollars met bijna 28 procent op jaarbasis, terwijl de import ruim 51 procent steeg.

De Duitse fabrieksorders daalden in april onverwacht. De markt rekende op een stijging op maandbasis met 0,8 procent, maar er was uiteindelijk sprake van een afname met 0,2 procent.

De euro/dollar noteerde maandag rond het middaguur licht lager op 1,2163. De WTI-olieprijs daalde 0,7 procent tot 69,13 dollar.

Bedrijfsnieuws

Reckitt Benckiser verkoopt conform eerdere berichten zijn Chinese tak voor baby- en kindervoeding aan Primavera Capital Acquisition Corp voor 1,3 miljard dollar. De verkoop resulteert in kostenposten van omgerekend 500 miljoen Britse pond, terwijl de opbrengst wordt gebruikt om de schulden te verlagen. Het aandeel Reckitt Benckiser daalde licht.

IWG verloor 15 procent. De Britse aanbieder van flexwerkplekken kwam maandag met een winstwaarschuwing.

Argen-x daalde 6 procent in Brussel nadat bekend werd dat het biotechbedrijf de rechten op cusatuzumab in myeloïde leukemie terug heeft gekregen van Johnson & Johnson.

Kunstmestproducent Yara International sloot een samenwerkingsdeal met Trafigura, het handelsplatform dat gespecialiseerd is in grondstoffen. Het aandeel Yara steeg 2,5 procent.

In Frankfurt ging bandenproducent Continental aan kop in de DAX met een winst van 1,3 procent en verloor hekkensluiter Delivery Hero 1,8 procent.

Saint-Gobain steeg 1,3 procent in Parijs, nadat de fabrikant van beglazing voor gebouwen vorige week al goede zaken deed in de CAC 40 na het afgeven van een positieve outlook. De verliezen beperkten zich tot circa een procent voor onder meer betaaldienst Worldline.

Futures Wall Street

De Amerikaanse aandelenbeurzen gaan maandag een rode opening tegemoet. De futures op de S&P 500, de Dow Jones index en de Nasdaq noteerden rond lunchtijd licht in de min.

Vrijdag sloten de beurzen in New York nog hoger. De S&P 500 index steeg 0,9 procent tot 4.229,89 punten en daarmee naar een nieuw record, de Dow Jones index won 0,5 procent op 34.756,39 punten en de Nasdaq sloot 1,5 procent in de plus op 13.814,49 punten.