Valuta: rustig begin van de week

(ABM FN-Dow Jones) De valutamarkt vertoont maandag weinig beweging, aan het begin van een week met weinig economisch nieuws op de agenda.

De aandacht gaat deze week uit naar het Amerikaanse inflatiecijfer voor mei, waarvoor de verwachtingen van analisten zijn opgelopen tot 4,7 procent. In april bedroeg de inflatie nog 4,2 procent, zei Teeuwe Mevissen van Rabobank in gesprek met ABM Financial News.

Een dergelijke stijging zou toch weer een toename met 0,5 procentpunt zijn ten opzichte van april.

In het weekend betoogde minister van financiën Janet Yellen dat een iets hoger rente niet zo'n probleem is, omdat een hoger inflatieniveau wijst op een sterke economie.

"Ik begrijp dat verhaal wel", zei Mevissen. Beleggers blijven zich intussen nog wel zorgen maken over de enorme overheidsvraag die het stimuleringspakket van de regering van Joe Biden van 4.000 miljard dollar zal genereren en de inflatie kan opjagen. Volgens Mevissen is een iets hogere rente evenwel geen probleem, ook niet voor de aandelenmarkten.



Zowel de euro/dollar als de euro/pond vertonen weinig beweging sinds eind vorige week. Er zijn ook weinig Britse cijfers die aandacht trekken.

De euro/dollar stond op 1,2154 en het euro/pond op 0,8600.

Later in de week volgt het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, met de verwachting dat het pandemie-opkooppprogramma PEPP in het derde kwartaal zal worden teruggedraaid, bij een verder ongewijzigd monetair beleid. Wel komt de ECB met nieuwe groei- en inflatieverwachtingen die de markt in beweging kunnen zetten.

Intussen is er nog wel een kloof tussen de toenemende vaccinatiegraad tegen het coronavirus in het westen en de situatie in Azië. "Daar moet nog wel een inhaalslag worden gemaakt", aldus Mevissen.