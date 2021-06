Beursupdate: AEX levert iets in Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs levert halverwege de ochtend een klein beetje in, nadat de AEX vrijdag nog op een recordstand de week eindigde. De AEX verloor richting de klok van 11 uur 0,2 procent op 718,75 punten. De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen heeft zondag in een interview met Bloomberg beleggers proberen gerust te stellen over de oplopende inflatie. Het stimuleringsplan van president Joe Biden ter waarde van 4.000 miljard dollar is volgens haar een goede keuze, ook als dit de inflatie wat aanjaagt en zorgt voor een hogere rente. Als het plan van Biden al zorgt voor meer inflatie, dan loopt dit er volgend jaar wel weer uit, denkt zij. Een hogere inflatie ziet zij "vooral als een teken van kracht van de Amerikaanse economie. Een iets hogere rente zou in haar ogen dan ook gezond zijn", concludeerde investment manager Simon Wiersma van ING in reactie op de woorden van Yellen, die opmerkte dat de rente en inflatie weer moeten terugkeren naar "een normaal niveau". De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde maandag op 1,581 procent. De Duitse fabrieksorders bleken in april onverwacht gedaald. En uit China kwamen cijfers over de export en de import. Gerekend in dollar steeg de uitvoer met 28 procent en de invoer zelfs met 51 procent. De euro/dollar handelde op 1,2156 en olie werd een half procent goedkoper. Stijgers en dalers Ahold Delhaize ging aan kop met een koerswinst van 0,9 procent. ING zette het aandeel op de favorietenlijst. Analist Hans D’Haese meent dat de markt Bol.com over het hoofd ziet. ING en NN wonnen 0,6 procent, terwijl Aegon 0,8 procent daalde. Het aandeel Aegon noteert echter ex-dividend en hiervoor gecorrigeerd stijgt het aandeel. De grootste daler was Prosus met een verlies van 1,4 procent. ASMI en Besi verloren ruim een procent. In de AMX steeg Arcadis 1,0 procent en Basic-Fit 1,2 procent. SBM Offshore werd 2,6 procent goedkoper. Bij de kleinere aandelen viel Lucas Bols op met een koerswinst van 0,7 procent. Accsys verloor 2,6 procent. Accsys zal de nieuwe fabriek in Hull zelf moeten afbouwen of een andere aannemer vinden, nu Engie Fabricom de opdracht heeft teruggegeven. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

