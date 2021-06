Beursblik: Bol.com maakt Ahold Delhaize favoriet bij ING Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft maandag het aandeel Ahold Delhaize toegevoegd aan de favorietenlijst. Dit bleek uit een rapport van de bank, waarin het het koersdoel werd verhoogd van 29,00 naar 32,50 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Analist Hans D'Haese meent dat de waarde van het online-warenhuis Bol.com nog niet in de koers is verwerkt. Op een zelfstandige basis waardeert de analist Bol.com op 8 tot 19 euro per aandeel. D'Haese verhoogde zijn taxaties voor Ahold Delhaize voor de komende drie jaar. Voor dit jaar ging de omzetraming met 6 procent omhoog en die voor de onderliggende operationele winst met 12 procent. Voor 2022 en 2023 gingen de omzettaxaties met respectievelijk 8 en 7 procent omhoog en die voor de onderliggende winst met 11 en 8 procent. Deels zijn deze verhogingen te danken aan de aanhoudende coronacrisis, maar deels ook aan de prestaties van Ahold Delhaize op het vlak van e-commerce. Overigens kan de koers van Ahold Delhaize volgens ING zelfs oplopen naar 38 tot 48 euro, indien Bol.com volledig wordt ingeprijsd. Het aandeel Ahold Delhaize steeg maandag 0,7 procent naar 24,27 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

