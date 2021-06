DGB investeert in CO2- compensatie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Dutch Green Business Group gaat investeren in het verminderen van de uitstoot door het voorkomen van ontbossing en bosdegradatie in Corazón Verde del Chaco in Paraguay. Dat maakte het bedrijf genoteerd op het Damrak maandag bekend. Met de investering zegt DGB 28.572 ton CO2-compensatie veilig te stellen voor haar portefeuille van CO2-compensatie credits. Financiële details werden niet vrijgegeven. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

