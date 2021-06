Uitgelicht: de beurs in beeld

(ABM FN-Dow Jones) De afgelopen week werd gedomineerd door de vraag of het economisch herstel en de oplopende inflatie met name de Amerikaanse centrale bank, maar ook andere centrale banken, er toe zal aanzetten om het soepele monetaire beleid te verkrappen. Daarbij werd met name uitgekeken naar het Amerikaans banenrapport van vrijdag.

Uit de cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat de werkgelegenheid in de VS in mei minder is gestegen dan verwacht. De banengroei kwam uit op 559.000, terwijl de markt rekende op 671.000. Het werkloosheidspercentage daalde van 6,1 procent naar 5,8 procent.

Volgens econoom James McCann van Aberdeen Standard Investments zal niets [van het arbeidsrapport] het beleid van de Federal Reserve doen veranderen. De markt kon opgelucht op adem komen.

Op maandag verscheen beleggingsstrateeg Vicent Juvyns van JPMorgan Assett Management voor de camera van ABM Financial News. In het afgelopen jaar heeft China zich als eerste grote economie van de pandemie hersteld en neemt het nu het voortouw bij de normalisering van zijn beleid, en dat biedt interessante beleggingskansen, zei hij.

Klik hier voor: Chinese obligaties bieden mooie kansen

Op woensdag presenteerde analist Corné van Zeijl van Actiam zijn maandenquête onder 71 experts. Het optimisme onder beursexperts is terug, maar de liefde voor Royal Dutch Shell is over, concludeerde hij op basis van de meningen van de experts.

"Voorzichtig gloort het optimisme weer. Vooral omdat de winststijgingen zo mooi zijn. Ahold is favoriet en Shell is in ongenade gevallen", aldus Van Zeijl.

Klik hier voor: Liefde beursexperts voor Shell bekoeld

Cees Smith van Today's Group zei woensdag voor de camera van ABM Financial News hoogtevrees te hebben.

De vermogensbeheerder spreekt van een vreemde situatie, waarbij de AEX vanaf de 530 punten heel snel naar de huidige niveaus is gestegen. "Dit zie je niet vaak en helemaal niet ten tijde van een pandemie, waarbij je verwacht dat het minder goed zou gaan", aldus Smit. "Waar het eindigt, dat weet je niet, maar dat het eindigt dat weten we wel", voegde hij toe. "Ik verwacht niet dat we op een rustige manier omlaag aan."

Smit verwacht een top voor de AEX op 718 punten, waarna een einde komt aan de opwaartse trend.

Klik hier voor: AEX corrigeert na top op 718 punten

Een dag later nam Director of Research Multi Asset Grethe Schepers van Fidelity International de honeurs waar. Zij boog zich over de vraag waar iedereen op dit moment mee bezig is: is de inflatiestijging permanent of tijdelijk?

Voorlopig lijkt de stijging van voorbijgaande aard, maar de sterke conjunctuur, de begrotingssteun en sommige structurele risico’s kunnen de Amerikaanse centrale bank toch nog in het nauw brengen, waarschuwde Schepers.

Klik hier voor: Inflatiestijging permanent of tijdelijk?

Analist Salah Bouhmidi van IG Nederland verscheen afgelopen week twee keer voor de camera van ABM Financial News. In zijn eerste video spreekt hij over het zogenaamde midden-maand-effect.

De negende handelsdag van de maand tot de 11 handelsdag is seizoensgebonden de beste periode om in te stappen op de aandelenmarkten, zei hij. Dit leidde sinds begin dit jaar voor vier van de vijf maanden tot mooie rendementen. In juni loopt deze fase van 14 tot 16 juni. "Dus houd het in de gaten", adviseerde Bouhmidi.

Klik hier voor: Midden-maand-effect biedt mooi instapmoment

In zijn tweede video gaf Bouhmidi zijn visie over de ontwikkeling van de olieprijs. De analist voorziet voor de korte termijn een olieprijs van 70 dollar per vat, terwijl 75 dollar per vat op iets langere termijn ook tot de mogelijkheden behoort.

Klik hier voor: Olieprijs richting 75 dollar per vat

Tot slot verscheen technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets voor de camera van ABM Financial News om een update te geven.

De analist blijft bij zijn eerdere uitgesproken verwachting van een stijging in de AEX Index naar 757 punten ondanks het saaie koersverloop in de afgelopen week. Wel hoogt hij zijn stop-loss niveau voor het positieve scenario op naar 716,80 punten.

Klik hier voor: AEX nog altijd op koers richting 757 punten