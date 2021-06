AEX wacht vermoedelijk terughoudende start handelsweek

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting een neutrale opening tegemoet. Wall Street sloot vrijdag overtuigend hoger, terwijl de Aziatische beurzen vanochtend een verdeeld beeld laten zien.

De AEX eindigde vrijdag op slotbasis nog op de hoogste stand ooit op 720,18 punten. Op weekbasis bedroeg de winst een procent.

Beleggers waren de afgelopen weken in de ban van sterke economische data, die centrale banken als de Federal Reserve er mogelijk toe dwingen hun monetaire beleid eerder te verkrappen. "Gaat de Federal Reserve al beginnen met het praten over het dichtdraaien van de geldkraan of nog niet?" vatte investment manager Simon Wiersma van ING het belangrijkste vraagstuk voor beleggers samen.

Een tegenvallend Amerikaanse banenrapport vrijdag nam een deel van deze zorgen weg en hoofdgraadmeter S&P 500 sloot de handelsweek af met een winst van bijna 1 procent. De index noteert fractioneel onder de hoogste stand ooit.

Uit de cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat de werkgelegenheid in de VS in mei minder is gestegen dan verwacht. De banengroei kwam uit op 559.000, terwijl de markt rekende op 671.000 nieuwe banen. Het werkloosheidspercentage daalde van 6,1 procent naar 5,8 procent.

Deze week zullen op het rentevlak alle ogen gericht zijn op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank op donderdag. Het zal vooral uitkijken zijn naar de reactie van de ECB op de oplopende inflatieverwachtingen.

Inflatoire druk komt onder meer door stijgende grondstoffenprijzen. De Amerikaanse olie-future koerste afgelopen week op weekbasis circa 5 procent hoger naar 69,62 dollar per vat. Vanochtend tikte de future even de 70,00 dollar aan, om vervolgens weer iets terug te vallen. Een prijs van 70 dollar werd voor het laatst gezien in de zomer van 2018.

De stijgende olieprijs weerspiegelt de aantrekkende vraag die het gevolg is van een sterk mondiaal economisch herstel. Aan de aanbodkant gedragen de leden van oliekartel OPEC en diens bondgenoten zich daarnaast redelijk gedisciplineerd.

Het kartel bevestigde afgelopen week dat het vasthoudt aan zijn tijdschema voor het geleidelijk opvoeren van de productie deze en volgende maand. "Als OPEC+ de productie na juli niet verder opvoert, dreigt de oliemarkt in de tweede helft van het jaar merkbaar te verkrappen", aldus de analisten van Commerzbank.

In Azië blijven de meeste beurzen vanochtend dicht bij huis. De Hang Seng index in Hong Kong is de grootste daler met 0,6 procent, terwijl de beurs in Tokio 0,4 procent wint.

De macro-economische agenda is vandaag vrijwel leeg, terwijl het op het bedrijfsvlak momenteel vrij rustig is. Aegon noteert vandaag op het Damrak ex-dividend en PostNL komt met een strategie-update.

Bedrijfsnieuws

Euronext rondde de verkoop van Oslo Market Solutions aan Infront af. Op basis van de jaarresultaten van Euronext in 2020 levert de verkoop van OMS een stijging van de EBITDA-marge op van circa 0,2 procentpunt, wat zich in 2021 vertaalt "in een extra kostenverlaging ten opzichte van de gemiddelde ééncijferige daling van de operationele kosten", zei Euronext.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index steeg vrijdag 0,9 procent tot 4.229,91 punten, de Dow Jones index won 0,5 procent op 34.756,39 punten en de Nasdaq sloot 1,5 procent hoger op 13.814,49 punten.