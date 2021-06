G7 eens over nieuwe belastingregel bedrijven Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De ministers van financiën van de G7 zijn het zaterdag in Londen eens geworden over nieuwe belastingregels voor bedrijven, met een wereldwijd geldend minimum belastingtarief van 15 procent. Dit werd na afloop van de top aangekondigd. De Britse minister van financiën Rishi Sunak sprak van een historisch akkoord om het mondiale belastingsysteem te hervormen. Hiermee is de weg vrij voor een definitief akkoord. Dat moet worden gesloten met goedkeuring van de G20 en de landen die deelnemen aan het Inclusive Framework van de Oeso. In juli is een G20-top in Venetië. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.