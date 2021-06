Rechtszaken tegen Grubhub vanwege overname Just Eat Takeaway Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Takeaway.com

(ABM FN-Dow Jones) Er zijn 14 rechtszaken aangespannen tegen Grubhub door beleggers die vinden dat het bedrijf hen heeft misleid over de plannen om overgenomen te worden door Just Eat Takeaway.com. Dit bleek afgelopen week uit een document dat de Amerikaanse maaltijdbezorger heeft ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission. De investeerders beweren dat de leidinggevenden en bestuursleden van Grubhub de belangrijkste financiële details en enorme uitbetalingen die ze zouden krijgen als onderdeel van de fusie niet hebben bekendgemaakt, en dat ze er niet in zijn geslaagd de hoogst mogelijke prijs voor de aandeelhouders van Grubhub te krijgen, waardoor ze financiële schade hebben geleden. Hoofdaanklager Frank Ferreiro is van mening dat beleggers zoals hij, die ongeveer 0,67 Just Eat-aandelen zouden krijgen voor elk van hun Grubhub-aandelen ongeacht de aandelenkoers van beide bedrijven wanneer de fusie wordt gesloten, niet over de informatie beschikken om te bepalen of ze een goede of slechte deal krijgen. Ferreiro vindt dat Grubhub niet hard genoeg zijn best heeft gedaan om de beste deal voor de aandeelhouders te krijgen. In zijn rechtszaak vraagt hij ??de rechtbank daarom om de voorgestelde fusieovereenkomst ongeldig te verklaren en Grubhub te dwingen de "hoogst mogelijke prijs" te zoeken voor elke verkoop. Komende week wordt belangrijk voor Grubhub. Donderdag 10 juni stemmen de aandeelhouders van de Amerikaanse maaltijdbezorger over de voorgenomen overname door Just Eat Takeaway. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.