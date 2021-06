Uitgelicht: Just Eat Takeaway staat voor cruciale week

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway gaat een belangrijke week tegemoet.

Donderdag 10 juni stemmen aandeelhouders van de Amerikaanse maaltijdbezorger GrubHub over de voorgenomen overname door Just Eat Takeaway. Arbitrageanten 'shorten' het aandeel van Just Eat Takeaway in aanloop naar de overname, die voor het einde van deze maand zou moeten zijn afgerond.

De Amerikaanse overname is voor topman en oprichter Jitse Groen van Just Eat Takeaway cruciaal om van de Nederlandse maaltijdbezorger een wereldspeler te maken. Eten of gegeten worden, is dan ook het motto van de in Delft geboren en in Noord Holland opgegroeide wereldveroveraar.

Volgens analist Michael Roeg van Degroof Petercam zullen er uiteindelijk twee wereldspelers overblijven. De concurrentie om marktaandeel te winnen is dan ook moordend, via marktplaatsen en eigen bezorgdiensten, waardoor de kosten voor de baat uitgaan en de verliezen oplopen, legde Roeg aan ABM Financial News uit.

Analist Marc Hesselink van ING zei daarnaast tegen ABM Financial News te verwachten dat Just Eat Takeaway als een winnaar uit de strijd zal komen dankzij zijn “winnende” hybride bedrijfsmodel, dat veel synergievoordelen biedt. Het bedrijf fungeert via het marktplaatsmodel als tussenpersoon, waarbij hoge marges worden gerealiseerd, maar biedt ook bezorgdiensten aan.

Een prijs van ruim 60 dollar per aandeel. Dat is momenteel wat aandeelhouders van GrubHub kunnen verwachten op basis van het bod dat wordt betaald met eigen aandelen Just Eat Takeaway, dat een jaar geleden werd gelanceerd. Het aandeel GrubHub sloot vrijdagvond op rond de 60 dollar, dus beleggers lijken niet te verwachten dat er veel meer in het vat zal zitten.

Dat is een kolfje naar de hand van handelspartijen, die willen profiteren van de 'spread' tussen het bod en de koers van GrubHub. Zij verkopen onder meer massaal ongedekt aandelen Just Eat Takeaway, naast optieconstructies, en kopen aandelen GrubHub, die na de overname automatisch worden omgewisseld in aandelen Just Eat Takeaway, waardoor de shortpositie deels wordt geneutraliseerd en een premie kan worden opgestreken.

Just Eat Takeaway is al maanden het meest geshorte aandeel op Beursplein 5. Bijna 13 procent van de aandelen zijn uitgeleend en vervolgens verkocht.

Het bod is vastgeklonken aan een ruilverhouding in aandelen Just Eat Takeaway van 0,671 aandeel JET voor één aandeel GrubHub.

Het aandeel Just Eat Takeaway is sinds de lancering van het bod evenwel flink gedaald. Vorig jaar juni konden aandeelhouders van GrubHub nog rekenen op een overnameprijs van circa 75 dollar per aandeel.

Volgens Hesselink van ING speelt zolang de overname niet is afgerond ook onzekerheid een rol bij de koersvorming. Beleggers vrezen voor agressieve investeringen en zoeken daarom de zijlijn op.

Uber Eats, DoorDash en Delivery Hero gooiden de afgelopen weken extra roet in het eten door aan te kondigen de Duitse markt te bestormen, waar Just Eat Takeaway heer en meester is. Analisten zetten grote vraagtekens bij de kans van slagen, maar het aandeel van de Nederlandse maaltijdbezorger kwam onder druk te staan, en daar was het de grote concurrenten waarschijnlijk om te doen.

Indien door de lage koers van Just Eat Takeaway de overname afketst zal hun grote concurrent, met een relatief lage beurswaarde, de mondiale ambities voorlopig in de ijskast moeten zetten.

"Interessante poging om te proberen onze aandelenkoers te drukken", gromde grootaandeelhouder Jitse Groen dan ook op Twitter na het bekend worden van de Duitse ambities van zijn sectorgenoten.

Overigens zag Uber Eats GrubHub vorig jaar ook als prooi en het beursgenoteerde concern wilde net als Just Eat Takeaway de overname met eigen aandelen financieren, met een ruilverhouding van 1,925. Het aandeel Uber is sindsdien juist flink opgelopen, waardoor het bod nu op 96,13 dollar zou liggen. Analist Roeg plaatste wel de kanttekening dat dit bod door de mededingingsautoriteiten waarschijnlijk niet zou zijn goedgekeurd.

Het blijft evenwel een bittere pil voor aandeelhouders van GrubHub, die volgende week donderdag toestemming moeten geven voor de overname door Just Eat Takeaway tegen een fors lagere prijs.

Het afketsen van de overname zou wel een flinke impuls voor het aandeel Just Eat Takeaway kunnen betekenen. Short partijen zitten dan schreef en moeten grofweg 20 miljoen aandelen op de markt terugkopen, terwijl andere beleggers daar weer op anticiperen. Ook zou Just Eat Takeaway van jager in prooi kunnen veranderen.

Analisten zijn daarnaast fundamenteel kritisch gestemd over de overname in een Amerikaanse markt waar DoorDash momenteel aan de winnende hand is. Topman Groen zelf stelde dat alleen de nummer één in een land geld verdient.

Roeg van Degroof Petercam voorziet echter niet dat de aandeelhouders van GrubHub de overname zullen afschieten, gelet op de dominante positie van concurrent DoorDash. Just Eat Takeaway zou GrubHub van een impuls kunnen voorzien en Groen heeft volgens Roeg laten zien dat hij in meerdere markten in staat is geweest om de nummer één te worden, en de topman onderstreept deze prestaties ook regelmatig op Twitter. Ook Hesselink van ING is er zeker van dat de overname door zal gaan.

"Uiteindelijk denken wij dat goedkoop, misschien wel duurkoop kan worden voor Just Eat Takeaway", aldus Manders. "Just Eat Takeaway is veel beter af met het besteden van deze miljarden in Europa om zijn marktaandeel aldaar te behouden", vindt de analist.

Hesselink ziet daarentegen wel de logica van de overnameplannen. Doordat GrubHub sterk vertegenwoordigd is in stedelijke gebieden, is er veel overlap met het door Just Eat Takeaway succesvol gehanteerde businessmodel in Europa. Concurrent DoorDash is vooral actief in de suburbs.

De analist van ING verwacht dat na afronding van de overname een deel van de onzekerheid wordt weggenomen, waardoor beleggers weer oog krijgen voor de lange termijn. En met fraaie groeivooruitzichten, een sterk businessmodel en een forse onderwaardering ten opzichte van vooral Amerikaanse sectorgenoten, ziet hij genoeg opwaarts potentieel. ING hanteert een koersdoel van 130 euro.

Ook Roeg is van van mening dat Just Eat Takeaway op de beurs noteert tegen een "flinke korting" ten opzichte van sectorgenoten, die "niet goed verklaarbaar is". Degroof Petercam hanteert dan ook een koopadvies met een koersdoel van maar liefst 140,00 euro. Bijna een verdubbeling ten opzichte van de huidige koers.

Het gemiddelde koersdoel van analisten is volgens data van ABM Financial News iets meer dan 138 euro.

Op korte termijn zou het afronden van de overname van GrubHub, waardoor shortposities moeten worden teruggedraaid, een impuls voor de koers kunnen betekenen, denkt Roeg. Het aandeel Just Eat Takeaway sloot vrijdag in Amsterdam 2,1 procent hoger op 74,63.