Olieprijs hoger gesloten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag hoger gesloten, vanwege optimistische verwachtingen over de vraag naar olie. Op weekbasis won de prijs voor een vat ruwe olie circa 5,0 procent. "De olieprijzen hebben de wind mee door duidelijke tekenen dat de vraag stevig herstelt", zeiden analisten van Commerzbank. Zowel de Organisatie van olie-exporterende landen (OPEC) en zijn bondgenoten, als het Internationaal Energie Agentschap voorzien een verder herstel van de olievraag. Het IEA verwacht dat de vraag binnen jaar terug is op het niveau van voor de crisis. Eerder ging de organisatie er nog van uit dat dit pas in 2023 zou gebeuren. OPEC stemde eerder deze week in om vast te houden aan zijn tijdschema voor het geleidelijk versoepelen van de productie deze en volgende maand, wat volgens marktvolgers betekent dat in juni 700.000 extra vaten per dag op de markt zouden moeten komen en in juni nog eens 840.000 vaten per dag. "Als OPEC+ de productie na juli niet verder opvoert, dreigt de oliemarkt in de tweede helft van het jaar merkbaar te verkrappen", aldus de analisten van Commerzbank. Een julifuture voor een vat ruwe olie sloot vrijdag 1,2 procent, ofwel 0,81 dollar, hoger op 69,62 dollar op de New York Mercantile Exchange. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

