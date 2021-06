Wall Street koerst af op hoger slot Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden vrijdag hoger met nog een paar uur handel tot de slotbel te gaan, nadat een tegenvallend Amerikaanse banenrapport de zorgen over een mogelijke verkrapping van het soepele monetaire beleid van de Fed wegnam. De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,8 procent tot 4.225,63 punten, de Dow Jones index won 0,4 procent op 34.714,75 punten en de Nasdaq noteerde 1,4 procent hoger op 13.810,15 punten.



De handelsdag stond volledig in het teken van het Amerikaans banenrapport. Beleggers bestudeerden het rapport nauwgezet omdat het waarschijnlijk van invloed zal zijn op eventuele discussie binnen de Federal Reserve over het afbouwen van het soepele monetaire beleid van de Amerikaanse centrale bank ik de komende kwartalen. Uit de cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat de werkgelegenheid in de VS in mei minder is gestegen dan verwacht. De banengroei kwam uit op 559.000, terwijl de markt rekende op 671.000. Het werkloosheidspercentage daalde van 6,1 procent naar 5,8 procent en het uurloon steeg met 0,15 dollar naar 30,33 dollar per uur. "We zien dat de beurzen enige steun halen uit de cijfers en de reden hiervoor is dat de markt weet dat de data van vandaag het monetaire beleid van de Federal Reserve ondersteunt en bevestigt", zei marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade, eraan toevoegend dat hij verwacht dat de banengroei de komende tijd sterk zal schommelen. Op macro-economisch vlak werd vrijdag tevens bekend dat de orders geplaatst bij Amerikaanse fabrieken in april harder zijn gedaald dan verwacht. De fabrieksorders daalden met 0,6 procent op maandbasis, tegenover een stijging met 1,4 procent in maart. De euro/dollar noteerde op 1,2165. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,2177 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,2124 op de borden. Olie noteerde vrijdag tot 1,2 procent hoger. Maandag staat in de Verenigde Staten op macro-economisch vlak slechts het consumentenkrediet geagendeerd van april. Bedrijfsnieuws De Europese Commissie en de Britse toezichthouder Competition and Markets Authority openen beide een formeel mededingingsonderzoek naar Facebook. Het social media bedrijf heeft mogelijk Europese regels geschonden door advertentiegegevens te gebruiken van adverteerders om met hen te concurreren op markten waar Facebook zelf actief is, zoals rubrieksadvertenties. Het aandeel steeg 1,4 procent. Tesla won 4,5 procent, nadat het aandeel de afgelopen handelsdagen onder druk stond en op weekbasis ruim 8 procent lijkt te gaan verliezen. CEO Elon Musk was afgelopen nacht weer actief op Twitter, ditmaal met een aantal cryptische berichten die erop zouden hinten dat de liefde tussen Musk en de cryptovaluta zou zijn bekoeld. Vrijdagmiddag daalde bitcoin 7 procent, waardoor de cryptomunt net boven de 36.000 dollar handelde. Broadcom heeft in het afgelopen kwartaal hogere resultaten behaald, die ook beter waren dan de markt had verwacht. Ook de afgegeven outlook was positief. Het aandeel noteerde 2,0 procent hoger. Slack Technologies kon in het eerste kwartaal nog altijd profiteren van de trend om thuis te werken als gevolg van de coronacrisis. Slack kreeg er in de verslagperiode meer dan 13.000 betalende klanten bij, waarmee het totaal uitkwam op 169.000. Ook de omzet steeg, terwijl het verlies terugliep. Het aandeel steeg 1,1 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

