AEX scherpt record aan

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is deze week een procent gestegen. De index sloot vrijdag uiteindelijk op 720,18 punten en daarmee op een nieuwe recordstand. Bij een slot van 713,28 punten een week eerder steeg de AEX toen 0,9 procent.

Beleggers waren afgelopen week in de ban van sterke economische data, die centrale banken als de Federal Reserve er mogelijk toe dwingen hun monetaire beleid eerder te verkrappen.

"Gaat de Federal Reserve al beginnen met het praten over het dichtdraaien van de geldkraan of nog niet?" vatte investment manager Simon Wiersma van ING het belangrijkste vraagstuk voor beleggers samen.

Belangrijkste banenrapport VS onder de maat

Eén van die economische publicaties die voor de Fed belangrijk is, is het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid. En dat rapport viel deze week tegen, waardoor de markten even opgelucht konden ademhalen.

In mei kwamen er in de Verenigde Staten 559.000 nieuwe banen bij. Er was een groei van 671.000 verwacht. De werkloosheid daalde tot 5,8 procent en daarmee iets harder dan voorzien.

"Met een stijging van 559.000 is er nog geen sprake van een tapermoment en blijft de rust op de aandelenmarkten nog even intact", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank. "Pas als de werkloosheid richting de 4,5 procent tendeert, zal de Federal Reserve de markt voorbereiden op verkrapping", aldus Marey.



De tienjaarsrente in de VS daalde na het banenrapport licht en noteerde vrijdag op 1,61 procent. Toch is het nog niet gedaan met de rente- en inflatievrees.

"Er zullen in de komende maanden zeer sterke macrocijfers verschijnen, die zullen leiden tot inflatiedruk", verwacht CIO Willem Sels van HSBC Private Bank. "Meer en meer beleggers zullen zich afvragen of de Fed bij haar beleid blijft of daar juist veranderingen in zal doorvoeren en dat zal onvermijdelijk leiden tot volatiliteit", aldus Sels.

Inkoopdata sterk maar tonen ook problemen

Ook het sentiment onder inkoopmanagers bleek afgelopen week overwegend goed. In de eurozone nam de economische activiteit toe in de industrie, wat volgens econoom Chris Williamson van Markit een "sterk economisch herstel betekent in het tweede kwartaal." In de dienstensector was ook sprake van herstel, die volgens Williamson doorzet tijdens de zomer.

In de VS stegen de inkoopmanagersindexen voor de industrie in mei ook. Daar waarschuwde Williamson echter ook voor het ongekende tempo waarin de producentenprijzen oplopen, onder meer door de aanhoudende problemen in de leveringsketen. Hoewel een indrukwekkende economische groei wordt verwacht tijdens de zomer, zijn de verwachtingen voor daarna inmiddels getemperd, aldus de econoom van Markit. In de Amerikaanse dienstensector groeide de activiteit in mei in een recordtempo.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,2167 en daarmee op weekbasis licht lager.

De WTI-olieprijs steeg deze week zo'n 4 procent en handelde vrijdag op 69,45 dollar. OPEC+ handhaafde de bestaande afspraken, wat betekent dat de productie geleidelijk verder wordt opgevoerd.

Volgens energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO is een terugkeer van Iran op de oliemarkt de grootste onzekerheid voor de OPEC+ en de olieprijs in de komende maanden.

Stijgers en dalers

Koploper in de AEX was deze week Besi, met een winst van bijna 8 procent. De verliezen waren vrij bescheiden, uitgezonderd Adyen. Met een min van ruim 2 procent was het betaalbedrijf de grootste daler.

Techfondsen als Prosus en ASMI deden net als Besi ook goede zaken, met winsten zo'n 3 tot 4 procent. Prosus investeerde in het Indiase Urban Company en het Duitse Flink. Ook nam het Stack Overflow over voor 1,8 miljard dollar. Jefferies noemde dat een veelbelovende overname.

Royal Dutch Shell steeg bijna 4 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een koopadvies van Cowen voor Shell.

Aperam won deze week 5,0 procent in de AMX en ging daarmee aan kop. Aperam kreeg een koopaanbeveling van Kepler Cheuvreux. Galapagos was met een verlies van 3,0 procent de sterkste daler.

Bij de kleine fondsen ging Accsys aan de leiding met een winst van ruim 7 procent op weekbasis en steeg Hunter Douglas nog eens dik 5 procent. Sif sloot de rij met een verlies van 3,5 procent.

Lokaal ging Envipco 17,0 procent hoger na het vrijgeven van kwartaalcijfers. Holland Colours steeg deze week 5 procent na het openen van de boeken en Core Laboratories steeg 14,4 procent. In gesprek met ABM Financial News zei topman Larry Bruno dat de oliedienstverlener zich voorbereidt op de periode na de coronacrisis en de aanstaande energietransitie door de schuldpositie te verbeteren, een verschuiving naar gas als transitiebrandstof en door investeringen in hernieuwbare energie.