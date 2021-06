Europese beurzen hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn vrijdag hoger gesloten, nadat een tegenvallend Amerikaanse banenrapport de zorgen over een mogelijke verkrapping van het soepele monetaire beleid van de Fed wegnam. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index won 0,4 procent tot 452,57 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,4 procent op 15.692,90 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,1 procent op 6.515,66 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,1 procent hoger op 7.069,04 punten. De handelsdag stond vrijdag volledig in het teken van het Amerikaans banenrapport, dat met een banengroei van 559.000 stuks in mei licht tegenviel. De markt rekende op een stijging van het aantal banen met 671.000. Volgens econoom James McCann van Aberdeen Standard Investments zal "niets [van het Amerikaans arbeidsrapport] van vandaag het beleid van de Federal Reserve doen veranderen." Op macro-economisch vlak werd vrijdag in Europa bekend dat de detailhandelsverkopen in de eurozone in april op maandbasis zijn gedaald met 3,1 procent. Op jaarbasis stegen de verkopen nog met 3,3 procent. De euro/dollar noteerde op 1,2172. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,2127 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,2124 op de borden. Olie noteerde vrijdag tot 0,6 procent hoger. Bedrijfsnieuws Europese banken stonden vrijdag onder druk, waarbij de aandelen van HSBC 1,2 procent daalden en Banco Santander 1,8 procent verloor. Luchtvaart- en reisaandelen stonden eveneens onder druk, na het besluit van de Britse regering om Portugal van de quarantainevrije reislijst te halen, daarbij verwijzend naar zorgen over varianten van het coronavirus. easyJet daalde 2,6 procent, International Consolidated Airlines verloor 0,9 procent en Ryanair sloot 1,3 procent lager. Carnival daalde 0,6 procent. Vivendi daalde 0,2 procent. De SPAC van hedgefund billionair William Ackman treft voorbereidingen voor een 10 procent belangneming in Universal Music Group, een dochteronderneming van Vivendi. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,7 procent hoger op 4.223,18 punten. De Dow Jones index steeg 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,4 procent in het groen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.