Euronext rondt verkoop Oslo Market Solutions af Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Euronext heeft de verkoop van Oslo Market Solutions aan Infront afgerond. Dat meldde de beursexploitant vrijdag nabeurs. De leverancier van onder andere online marktdata en portefeuille- en handelsoplossingen in Scandinavië werd in 2019 overgenomen als onderdeel van de overname van Oslo Børs. OMS boekte in 2020 een omzet van 3,3 miljoen euro. Op basis van de jaarresultaten van Euronext in 2020 levert de verkoop van OMS een stijging van de EBITDA-marge op van circa +0,2 procentpunt, wat zich in 2021 vertaalt "in een extra kostenverlaging ten opzichte van de gemiddelde ééncijferige daling van de operationele kosten", zei Euronext. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.