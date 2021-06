AEX naar nieuw record na tegenvallend banenrapport

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag opgeveerd na het verschijnen van het Amerikaanse banenrapport, dat tegenviel. Bij een recordslot van 720,18 punten, steeg de AEX 0,4 procent. Op weekbasis wist de index 1,0 procent te winnen.

De meeste aandacht ging uit naar het banenrapport. In mei kwamen er in de Verenigde Staten 559.000 banen bij en de werkloosheid daalde tot 5,8 procent. Economen voorspelden voor mei een banengroei van 671.000 en een werkloosheid van 5,9 procent. In april stond de werkloosheid op 6,1 procent.

Verder stegen de lonen op jaarbasis met bijna 2 procent, terwijl de participatiegraad uitkwam op 61,6 procent.

"Met een stijging van 559.000 is er nog geen sprake van een tapermoment en blijft de rust op de aandelenmarkten nog even intact", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank. "Pas als de werkloosheid richting de 4,5 procent tendeert, zal de Federal Reserve de markt voorbereiden op verkrapping", aldus Marey.



De tienjaarsrente in de VS daalde na het banenrapport tot 1,57 procent, terwijl de euro/dollar 0,3 procent steeg naar 1,2172. Een vat West Texas Intermediate werd een half procent duurder en handelde net boven 69 dollar.

Stijgers en dalers

Tech- en groeiaandelen gingen vrijdag aan kop in de AEX. Adyen won 3,4 procent, Just Eat Takeaway 2,1 procent en ASML 1,6 procent.

Financials stonden onder druk. ING daalde 2,6 procent en was daarmee hekkensluiter. Barclays verlaagde het advies voor ING van Gelijkgewogen naar Onderwogen, met een onveranderd koersdoel van 9,00 euro. ING heeft maar liefst 8 miljard euro aan overtollig kapitaal, aldus analist Omar Fall, wat aantrekkelijk is, maar ook breed bekend. De analist meent verder dat de consensus te positief is over de kosten en de inkomsten.

In de AMX leverde ABN AMRO 1,7 procent in en was Air France-KLM de grootste daler, met een verlies van 2,4 procent.

Biotechfonds Pharming steeg 2,2 procent en ging daarmee aan kop in de AMX, terwijl Galapagos 0,8 procent won. Galapagos publiceerde de Fase 3-resultaten van de SELECTION-studie naar filgotinib bij colitis ulcerosa in The Lancet. Pharming bereikte overeenstemming met het Spaanse Ministerie van Volksgezondheid over de vergoeding voor Ruconest in Spanje.

Onder de kleine fondsen viel Hunter Douglas op. Het aandeel steeg vrijdag 3,7 procent en schreef op weekbasis nog eens ruim 5 procent bij nadat oprichter en grootaandeelhouder Sonnenberg recent zijn overnamebod verhoogde van 64,00 naar 82,00 euro per aandeel. Niet alle aandeelhouders zijn echter tevreden met het bod en willen meer.

Bouwers BAM en Heijmans belandden onderaan in de AScX en verloren tot 2 procent.

Het lokaal genoteerde Holland Colours won 3,3 procent na vrijgave van cijfers.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden vrijdag rond het slot in Amsterdam hoger.