Beursblik: Amerikaanse banenmarkt groeit net genoeg

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse arbeidsmarkt heeft in mei een stijging laten zien die net goed genoeg is. Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News. "Met een stijging van 559.000 is er nog geen sprake van een tapermoment en blijft de rust op de aandelenmarkten nog even intact", aldus Marey. "Pas als de werkloosheid richting de 4,5 procent tendeert, zal de Federal Reserve de markt voorbereiden op verkrapping", aldus Marey. De verwachting lag op een groei met 671.000 banen. De werkloosheid kwam in mei uit op 5,8 procent. Dat was een maand eerder nog 6,1 procent. Marey zag bij de diverse sectoren als bouw de krimp licht oplopen en de groei bij horeca in mei minder stevig uitkomen dan in april. De euro noteerde vrijdag kort na publicatie van het rapport 0,2 procent hoger op 1,2153 dollar. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.