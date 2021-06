Beursblik: Bank of America positief over Europese aandelen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: BinckBank

(ABM FN-Dow Jones) De Europese aandelenmarkten kunnen tot en met het derde kwartaal nog zo'n 5 procent verder stijgen, waarbij de Stoxx Europe 600 index mogelijk piekt op 475 punten. Dit schreven analisten van Bank of America vrijdag in een rapport. Volgens de Amerikaanse bank kunnen Europese aandelen onder meer profiteren van sterke inkoopdata. Bank of America voorspelt dat de PMI voor de eurozone vanaf het huidige niveau van 58 nog zo'n 6 punten kan stijgen. De impuls die dit Europese aandelen geeft, wordt volgens de analisten wel deels teniet gedaan door een stijging van de obligatierentes, terwijl centrale banken vermoedelijk hun zeer accommoderende beleid gaan afbouwen. Bank of America verwacht dat de Amerikaanse tienjaarsrente eind 2021 op 2,15 procent staat. Hoewel de inflatie in de VS verder op zal lopen, denken de analisten niet dat de Federal Reserve de rente drastisch zal verhogen. In 2024 staat de federal funds rate volgens de kenners slechts 110 basispunten hoger dan het huidige niveau van 0,00 tot 0,25 procent. Bank of America voorspelt verder dat de Stoxx Europe 600 in augustus zal pieken op 475 punten, waar de analisten eerder rekenden op 460 punten. Daarna zakt de Europese index richting het jaareinde terug, omdat het economisch momentum aan kracht verliest, om te eindigen rond 410 punten, aldus Bank of America. Volgens de analisten nadert de piek in de macrocyclus. Omdat het groeimomentum wat aan kracht zal gaan verliezen, verlaagt Bank of America zowel het advies voor cyclische aandelen als die van Europese luxe goederen en bouwmaterialen van Overwogen naar Marktgewogen. Op basis van de huidige verwachtingen voor de inkoopdata en rentes, is er voor Europese cyclische, defensieve, waarde-, groei- en bankaandelen nog een opwaarts potentieel van 10 procent. Voor aandelen de farmaceutische industrie, voedsel- en drankensector en nutsbedrijven, sluit Bank of America een verdere daling met 10 procent niet uit. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

