Futures voorspellen verdeelde opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures voorspellen vrijdag een verdeelde opening voor Wall Street. Rond lunchtijd noteerde de S&P 500-future nipt in het rood en lag de Nasdaq op koers voor een 0,1 procent hogere opening. De Dow Jones-future noteerde licht lager.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag lager gesloten. Beleggers reageerden terughoudend op een sterker dan verwacht ADP-banenrapport. Uit de cijfers van de loonstrookjesverwerker bleek donderdag dat de werkgelegenheid in de private sector in de Verenigde Staten in mei harder is gestegen dan verwacht. Er kwamen 978.000 nieuwe banen bij, terwijl de markt rekende op een stijging van 680.000 banen.

"Met de huidige kijk op zaken van diverse bestuurders van de Fed kan dit cijfer wel een agendapunt worden", volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank.

Het rapport biedt overigens geen zekerheid voor het officiële banencijfer dat vrijdagmiddag naar buiten worden gebracht, benadrukte Marey. Economen voorspellen voor mei een banengroei van 671.000 en een werkloosheid van 5,9 procent. In april stond de werkloosheid op 6,1 procent.

Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade verwacht een volatiele handelssessie vrijdag. Volgens hem zal het banenrapport niet alleen vrijdag de toon zetten maar vermoedelijk ook voor de rest van de maand.

"Het belangrijkste cijfer zal een grote invloed hebben op de Fed", aldus Aslam, die rekent op een nieuw 'taper tantrum' op de aandelenmarkten.

"Als beleggers vertrouwen verliezen omdat het monetaire beleid krapper wordt, dan storten de aandelenmarkten mogelijk ineen. Als het verhaal is dat de Fed zich meer 'hawkish' gaat opstellen omdat de economie verbetert, dan is er meer opwaarts potentieel voor de Dow Jones, index, S&P 500 en Nasdaq", meent de marktanalist.

De euro/dollar noteerde rond lunchtijd licht lager op 1,2117. Een vat West Texas Intermediate steeg een half procent en handelde boven de 69 dollar.

Bedrijfsnieuws

De Europese Commissie en de Britse toezichthouder Competition and Markets Authority openen beide een formeel mededingingsonderzoek naar Facebook. Dit werd vrijdag bekend. Het social media bedrijf heeft mogelijk Europese regels geschonden door advertentiegegevens te gebruiken van adverteerders om met hen te concurreren op markten waar Facebook zelf actief is, zoals rubrieksadvertenties. In een reactie spreekt het bedrijf van ongegronde beschuldigingen. Facebook lijkt vrijdag 1,0 procent lager te openen.

Tesla steeg voorbeurs juist een procent, nadat het aandeel de afgelopen handelsdagen al onder druk stond en op weekbasis ruim 8 procent lijkt te gaan verliezen. CEO Elon Musk was afgelopen nacht weer actief op Twitter, ditmaal met een aantal cryptische berichten die erop zouden hinten dat de liefde tussen Musk en de cryptovaluta zou zijn bekoeld. Vrijdagmiddag daalde bitcoin ruim 4 procent, waardoor de cryptomunt net onder 37.000 dollar handelde.

Broadcom heeft in het afgelopen kwartaal hogere resultaten behaald, die ook beter waren dan de markt had verwacht. Ook de afgegeven outlook was positief. Het aandeel noteerde voorbeurs in New York toch licht lager.

Slack Technologies kon in het eerste kwartaal nog altijd profiteren van de trend om thuis te werken als gevolg van de coronacrisis. Slack kreeg er in de verslagperiode meer dan 13.000 betalende klanten bij, waarmee het totaal uitkwam op 169.000. Ook de omzet steeg, terwijl het verlies terugliep. Het aandeel handelde voorbeurs licht in de min.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag lager gesloten. De S&P 500 index daalde 0,4 procent bij een slot van 4.192,85 punten, de Nasdaq verloor 1,0 procent tot 13.614,51 punten en de Dow Jones index verloor 0,1 procent en eindigde op 34.577,04 punten.