Toezichthouders openen mededingingsonderzoek naar Facebook

Beeld: Facebook

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie en de Britse toezichthouder Competition and Markets Authority openen beide een formeel mededingingsonderzoek naar Facebook. Dit werd vrijdag bekend. Het socialemediabedrijf heeft mogelijk Europese regels geschonden door advertentiegegevens te gebruiken van adverteerders om met hen te concurreren op markten waar Facebook zelf actief is, zoals rubrieksadvertenties. Het formele onderzoek zal ook beoordelen of Facebook zijn online advertentiedienst ‘Facebook Marketplace’ koppelt aan zijn sociale netwerk, wat ook in strijd is met de EU-mededingingsregels. Na een voorlopig onderzoek vreest de Commissie dat Facebook de concurrentie voor de online-advertentiediensten kan verstoren. Facebook zou bijvoorbeeld nauwkeurige informatie over gebruikersvoorkeuren van advertentieactiviteiten van concurrenten kunnen ontvangen en dergelijke gegevens kunnen gebruiken om Facebook Marketplace aan te passen, volgens de Commissie. Eurocommissaris Margrethe Vestager wees erop dat maandelijks bijna 3 miljard mensen en bijna 7 miljoen bedrijven gebruik maken van advertenties op Facebook. "De Europese Commissie zal trachten nauw samen te werken met de CMA naarmate de onafhankelijke onderzoeken zich ontwikkelen", zei de Commissie vrijdag in een toelichting. Het openen van een formeel onderzoek betekent niet dat Facebook uiteindelijk ook schuldig wordt bevonden. In een reactie tegenover Dow Jones Newswires zei een woordvoerder dat Facebook "zal blijven meewerken aan de onderzoeken om te bewijzen dat deze ongegrond zijn." Update: om reactie Facebook toe te voegen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

