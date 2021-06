Europese beurzen licht lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag licht lager in afwachting van het belangrijke banenrapport van de Verenigde Staten over mei. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een verlies van 0,2 procent op 450,50 punten. De Duitse DAX liet een min zien van 0,1 procent op 15.622,80 punten. De Franse CAC 40 noteerde een daling van 0,1 procent met een stand van 6.500,70 punten. De Britse FTSE daalde vrijdag 0,3 procent naar 7.043,85 punten. Donderdag oversteeg de groei van het aantal banen in de Amerikaanse private sector de verwachting ruimschoots en mocht dat vrijdag worden herhaald, dan zal de markt meer rekening houden met gevolgen voor het monetaire beleid van de Federal Reserve. In de eurozone daalden de detailhandelsverkopen in april met 3,1 procent ten opzichte van maart. Op jaarbasis is er overigens nog altijd sprake van een stijging van bijna 24 procent. Voor de banengroei wordt voor mei rekening gehouden met een stijging van 671.000 met een werkloosheid die daalt van 6,1 procent in april naar 5,9 procent in mei. Na de publicatie van het banenrapport volgen in de Verenigde Staten nog de fabrieksorders in april en een toespraak van de Amerikaanse president Joe Biden over de economie. Olie noteerde vrijdag hoger. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 0,5 procent in het groen op 69,16 dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 71,65 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 0,5 procent. De euro/dollar noteerde op 1,2112. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,2111 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,2135 op de borden.



Bedrijfsnieuws Zowel op de beurs van Frankfurt als van Parijs leek een afwachtende stemming te heersen, met bescheiden koersuitslagen. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag vermoedelijk een vlakke opening tegemoet. De S&P 500 index daalde donderdag 0,4 procent bij een slot van 4.192,85 punten, de Nasdaq verloor 1,0 procent tot 13.614,51 punten en de Dow Jones index verloor 0,1 procent en eindigde op 34.577,04 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

