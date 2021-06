Valuta: dollar krijgt eindelijk een kans

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag in afwachting van het banenrapport uit de Verenigde Staten flink lager dan donderdag in de tweede helft van de ochtend.

"De markt was al meer op de hand van de dollar", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News. "Je zag dat ook al in de oplopende koers ten opzichte van de yen. Mocht het rapport van vanmiddag het ADP-rapport van donderdag over mei bevestigen, dan kan de dollar verder omhoog. Wordt het een teleurstelling, zoals we over april zagen, dan heb je kans dat de euro weer richting de 1,22 dollar koerst", aldus Boele.

Voor de banengroei wordt voor mei rekening gehouden met een stijging van 671.000 met een werkloosheid die daalt van 6,1 procent in april naar 5,9 procent in mei.

Met de verwachting dat de Reserve Bank of New Zealand mogelijk in de tweede helft van 2022 de beleidsrente opwaarts bijstelt, heeft ABN AMRO de raming voor de dollar van Nieuw-Zeeland verhoogd met voor eind 2021 een koers van 0,73 Amerikaanse dollar en ultimo 2022 0,75 Amerikaanse dollar. Het geschetste tijdspad viel bij de centrale bank van het land af te leiden uit een renteprognosegrafiek, zonder verder tekstuele mededelingen, zo voegde Boele vrijdag toe.

In de eurozone daalden de detailhandelsverkopen in april met 3,1 procent ten opzichte van maart. Op jaarbasis is er overigens nog altijd sprake van een stijging van bijna 24 procent.

Na de publicatie van het banenrapport volgen in de Verenigde Staten nog de fabrieksorders in april en en toespraak van de Amerikaanse president Joe Biden over de economie.

Op korte termijn wordt het na vrijdag relatief rustig, waarna volgende week donderdag de ogen worden gericht op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank.

De euro noteerde vrijdag 0,1 procent lager op 1,2112 dollar. De Europese munt noteerde 0,3 procent lager op 0,8574 Britse pond. Het Britse pond won vrijdag 0,2 procent en noteerde op 1,4126 dollar. De dollar noteerde 0,1 procent hoger op 6,4102 Chinese yuan. De dollar daalde vandaag 0,1 procent en noteerde daarmee op 110,1715 yen.