AEX dicht bij huis in afwachting van banenrapport

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef vrijdagochtend dicht bij huis in aanloop naar het belangrijke banenrapport uit de VS vanmiddag. Rond de klok van elf uur daalde de AEX 0,1 procent tot 716,75 punten.

"Alle aandacht van beleggers en analisten gaat uit naar het officiële Amerikaanse arbeidsmarktrapport van mei. Na de zwaar tegenvallende 266.000 nieuwe banen in april, worden er nu 674.000 verwacht", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Minstens zo belangrijk is volgens Wiersma het cijfer over de uurlonen. "Als die sterk zijn toegenomen, neemt de druk op de inflatie toe."

Wiersma van ING merkte op dat de Amerikaanse economie op volle toeren draait en de kans op oververhitting toeneemt. "Daardoor stijgt de kans dat de Fed misschien eerder dan verwacht de geldkraan iets zal dichtdraaien", aldus Wiersma.

Gisteren maakte loonstrookjesverwerker ADP bekend dat er vorige maand in de VS 978.000 nieuwe banen zijn bijgekomen. Dit getal was veel hoger dan de door analisten voorziene 650.000 en wijst op een sterk aantrekkende arbeidsmarkt, zo merkte ING op.

"De welkome terugkeer naar economische groei wordt overschaduwd door zorgen over aantrekkende prijzen, waarbij vraag en aanbod steeds verder uit elkaar raken", aldus analist Richard Hunter van Interactive Investor.

"Een sterk banenrapport zou opnieuw het debat over het monetaire beleid aanzwengelen. Hoewel de Fed de hogere inflatie nog steeds ziet als iets tijdelijks, zijn er vermoedens dat tapering steeds realistischer wordt", aldus Hunter.

De olieprijzen noteren vanochtend onveranderd, nadat de Amerikaanse olie-future donderdag ook al niet van zijn plaats kwam. Het muntpaar euro/dollar noteerde op 1,2114.

Vanmiddag om half drie zullen beleggers op scherp staan met de vrijgave van de banengroei en werkloosheid in mei in de VS.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging Adyen aan kop met een stijging van 2,0 procent. ING was de dissonant met een verlies van bijna 1,8 procent op 11,45 euro. Barclays verlaagde het advies voor ING van Gelijkgewogen naar Onderwogen, met een onveranderd koersdoel van 9,00 euro. ING heeft maar liefst 8 miljard euro aan overtollig kapitaal, aldus analist Omar Fall, wat aantrekkelijk is, maar ook breed bekend. De analist meent verder dat de consensus te positief is over de kosten en de inkomsten.

In de AMX won biotechfonds Pharming 0,8 procent, terwijl Galapagos 0,7 procent inleverde. Galapagos publiceerde de Fase 3-resultaten van de SELECTION-studie naar filgotinib bij colitis ulcerosa in The Lancet. Pharming bereikte daarnaast overeenstemming met het Spaanse Ministerie van Volksgezondheid over de vergoeding voor Ruconest in Spanje.

Air France-KLM noteerde naast Galapagos onderin de Midkap-index met een verlies van 0,9 procent.

In de AScX won Hunter Douglas 1,3 procent op 84,60 euro. Oprichter en grootaandeelhouder Sonnenberg verhoogde afgelopen maand zijn overnamebod van 64,00 naar 82,00 euro per aandeel, maar niet alle aandeelhouders zijn tevreden met het bod en willen meer.

Het lokaal genoteerde Holland Colours won 2,0 procent na vrijgave van cijfers. Het eveneens lokaal genoteerde Core Laboratories steeg vrijdag nog eens 14,0 procent. Donderdag was de Amerikaanse oliedienstverlener met een notering op het Damrak al goed voor een plus van krap 18 procent.